Ученые обнаружили новую планету с секретом внутри ядра: что известно

Ядерный синтез, при котором из легких ядер образуются более тяжелые химические элементы, является особенностью таких космических тел как звезды. Но, похоже, ученые нашли свидетельства того, что этот процесс может происходить также в планетах-гигантах.

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Как пишет издание The Sun, экзопланету с такими свойствами обнаружил европейский космический аппарат Gaia, задачей которого является составление точной карты звезд галактики Млечный путь. Объект вращается вокруг звезды HD 206893 и, соответственно, носит название, маркирующее его принадлежность к этой звездной системе – HD 206893 c. Это была первая экзопланета, обнаруженная с помощью телескопа Gaia. По признаку обращения вокруг звезды ее можно отнести именно к планетам.

Наблюдая за ней, учёные обнаружили, что она периодически меняет яркость. Это вынудило их предположить, что в ее ядре происходит ядерный синтез. Что вполне возможно, учитывая ее размеры – она примерно на треть больше нашего Солнца и примерно в 13 раз больше Юпитера — самой большой планеты в нашей Солнечной системе.

Таким образом, ученые предполагают, что HD 206893 c может быть чем-то на границе между планетой и коричневым карликом – субзвездным объектом с некоторыми свойствами звезды, в частности способностью к термоядерному синтезу, но недостаточной мощностью для того, чтобы поддерживать постоянную светимость. Исследователи рассчитывают, что более глубокие исследования дадут им новое понимание различий между планетами и коричневыми карликами.

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