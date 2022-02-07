Ученые обнаружили молотоголового червя-хищника и назвали его в честь COVID-19

Ученые открыли новый чужеродный вид плоского червя-молота, охотящегося на крошечных существ во Франции и Италии. Этих "пришельцев" назвали в честь пандемии COVID-19 – Humbertium covidum.

Подробности о недавно открытом виде, рассказало издание EurekAlert! Исследователи отмечают, что найденные представители не являются частью природного ареала Франции и Италии, поэтому вполне возможно, что они были завезены сюда людьми.

Ученые назвали этот вид живущих в почве хищников Humbertium covidum. Слово Соvidum является ссылкой на COVID-19 как "дань многочисленным жертвам" пандемии. К тому же, значительная часть исследования была проведена именно во время жестких карантинных ограничений, которые были внедрены после распространения коронавируса.

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Существо внешне очень напоминает королевскую кобру, сначала можно даже подумать, что это некий внеземной вид. Исследователи рассказали, что эти черви-молоты охотятся на местных улиток и слизней. Однако они имеют не слишком характерные для этой разновидности размеры, в то время, как большинство червей-молотов могут достигать в длину до 40 см, эти хищники достигают лишь 3 см.

Humbertium covidum были обнаружены в двух садах в Атлантических Пиренеях на юго-западе Франции и в саду в Венето на севере Италии, хотя вид, вероятно, происходит из Азии. Ученые предупреждают, что этот вид инвазивный, а также ему не нужна пара для размножения. Это означает, что хищники представляют потенциальную угрозу местному биоразнообразию, что может отрицательно сказаться на экономике и состоянии окружающей среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из ресторанов быстрого питания сети McDonald's на Олд Кент-роуд в южном Лондоне обнаружили червей в автомате для разлива напитков. Ролик, на котором были изображены беспозвоночные, стал вирусным в сети.