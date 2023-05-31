Ученые обнаружили идеальную подсказку, которая может разоблачить существование инопланетян: что нужно искать

Выявить звездную систему, в которой существует технологически развитая форма жизни, может быть значительно проще, чем считалось ранее. Ученые предлагают искать аномальные системы, в которых более двух планет находятся на так называемой подковной орбите.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Исследователи считают, что планетарная аномалия будет более реальной, чем появление Сферы Дайсона (подробнее о ней – можно почитать здесь) – мегаструктуры вокруг звезды.

Ранее считалось, что появление такой Сферы может свидетельствовать о существовании высокоразвитой расы пришельцев, но ученые считают, что нашли более интересный и простой вариант.

Они предполагают, что вместо строительства объекта, собирающего энергию звезды, инопланетяне могут переместить нужное им количество планет на необходимое расстояние до светила и получить тот же результат.

Что такое подковная орбита

Вокруг Сатурна кружат спутники Янус и Эпиметей, которые раз в четыре года исполняют удивительный танец. Как объясняют ученые, с технической точки зрения оба спутника находятся на одной орбите вокруг планеты, но один двигается на почти 50 км ближе к планете и имеет более высокую скорость.

Если ближе к планете по внутренней орбите движется Янус, то примерно через 4 года он догоняет Эпиметея и между ними происходит интересное взаимодействие.

Чем ближе друг к другу спутники, тем сильнее гравитационное взаимодействие между ними. Когда же они наконец-то встречаются, Янус замедляет Эпиметея, в результате чего тот "падает" на внутреннюю орбиту, а Эпиметей в свою очередь ускоряет Януса, выталкивая его на внешнюю орбиту.

Четыре года спустя все повторяется и спутники снова меняются местами.

По словам ученых, для постороннего наблюдателя это выглядит так, будто более близкий из спутников разворачивается и двигается в обратном направлении, якобы курсируя по орбите, напоминающей букву U, или подкову.

Такая орбита очень заинтересовала ученых, так что они провели моделирование, чтобы определить, сколько объектов могут находиться на такой орбите. Как оказалось, без посторонних вмешательств больше двух – не могут.

"Подковообразная система из двух планет может сформироваться в природе. Это происходит время от времени в наших симуляциях формирования планет", – рассказал астроном из Университета Бордо Шон Раймонд в интервью Inverse.

Но астрономы никогда не находили системы с более чем двумя планетами на подковообразных орбитах, ни в симуляциях, ни в реальной жизни. Исходя из этого, исследователи предположили, что если астрономы когда-нибудь увидят на подковной орбите больше двух планет, то они видят творение другой цивилизации и такая звездная система должна сразу же стать мишенью для поиска жизни за пределами Солнечной системы.

"Любая подковообразная система является либо неестественной, либо поразительно холодным результатом формирования планет. В любом случае, это чрезвычайно интересно", – заявил Реймонд.

В своем моделировании ученые поместили на одну орбиту вокруг звезды 24 планеты на подковных орбитах и обнаружили, что они могут сосуществовать даже миллиарды лет.

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