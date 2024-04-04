Ученые обнаружили, что самая старая на Земле пустыня кишит жизнью: есть данные о сверхъестественных существах

В юго-западной Африке есть удивительное место, где, говорят ученые, могут существовать сверхъестественные существа. Намиб считается старейшей пустыней в мире: пески там господствуют непрерывно уже в течение 80 млн лет, то есть пустыня существует еще со времен динозавров.

В переводе "намиб" означает "место, где ничего нет". И, на первый взгляд, местность соответствует названию, охватывая около 1600 километров вдоль западного побережья Африки, между тремя странами, в самых сухих, песчаных условиях на планете. Однако пустыня, как оказалось, не так уж необитаема. Детали рассказало издание Ifl Science.

Отдельный мир

Намиб, честно говоря, не совсем оправдывает свое название. Хотя условия в пустыне очень суровые, Намиб является домом для тысяч видов животных и растений. Среди гигантских песчаных дюн можно найти высокоприспособленные популяции пустынных слонов, дюнных жаворонков, жуков, чья способность собирать воду с воздуха восхищала ученых десятилетиями и культовое Welwitschia mirabilis – самое замечательное и самое безобразное растение.

Точный возраст пустыни до сих пор является предметом прений, но мы точно знаем, что ей не менее 55 миллионов лет. Природоохранитель Брайан Джон Хантли отметил, что именно тогда сформировались большие дюны, известные как Цондабский песчаник. Но это лишь условный период образования отдельных дюн, сама пустыня намного старше. Если говорить в контексте, Намиб по крайней мере в восемь раз старше Сахары – она уже была пустыней, когда просторы Сахары кишели водными чудовищами.

Несомненно, для местной флоры и фауны времени было достаточно, чтобы адаптироваться к климату, в котором годовое количество осадков составляет всего 2 миллиметра.

"Чрезвычайная засушливость пустыни Намиб накладывает серьезные ограничения на выживание большинства позвоночных, особенно амфибий. Однако многие рептилии и птицы успешно приспособились к жизни в пустыне", – отметил Хантли.

Виды млекопитающих включают кочевые стада спрингбоков, гемсбоков, равнинных зебр и зебр Гартмана, а также сурикатов, землистых волков и коричневых гиен.

Дом сверхъестественного

Если верить местному фольклору, Намиб является домом не только для сурикатов и гиен. Местные рассказывают о феях и удивительных оазах.

Среди песчаных дюн и плоских гравийных равнин встречаются круглые песчаные пятна диаметром от 1,5 до 25 метров, которые полностью окружены травой. Их называют "сказочными кругами" – и хотя науке еще предстоит доказать, как они образовались, местные жители химба давно знают ответ: это следы, оставленные в пустыне богом Мукуру.

Хайн Шульц, владелец Rostock Ritz Desert Lodge, расположенного неподалеку от национального парка Намиб-Науклуфт, отметил, что странные круги часто считают следами, оставшимися в пустыне НЛО.

Одна из ранних гипотез заключалась в том, что трава в центре была отравлена местным кустом, известным как Euphorbia damarana или молочный куст Damara. По теории земля становится слишком токсичной для поддержания растительности, но окружающее кольцо травы сохранится, обозначая границу того места, где повлиял кустарник.

Это была интересная, но ошибочная идея: в 2020 году исследовательская группа продолжила работу, начатую еще 1970-х годах. Результаты были очевидны. Стефан Гетцин, исследователь отдела моделирования экосистем Геттингенского университета, отметил: "на основе наших детальных полевых наблюдений, мы должны отклонить гипотезу о молочае".

Хуан Боначела, преподаватель кафедры математики и статистики Университета Стратклайда, предположил, что причина – влияние термитов.

"Термиты удаляют растительность на своих холмах, чтобы увеличить влажность, необходимую для выживания насекомых в сухой среде, таким образом создавая обнаженный диск. Растительность вокруг кургана использует это накопление воды для роста, и более высокая растительность образует круг. Регулярное повторение модели является результатом конкуренции различных" колоний термитов рядом друг с другом", – объяснил Боначела.

Однако недавно экологи опубликовали опровержение теории о термитах. Пока, кажется, это тайна, которая не поддается научному исследованию.

Врата ада

В пустыне есть так называемое Побережье скелетов, однако попасть туда достаточно тяжело. Местные койсанские бушмены тщательно охраняют территорию.

Документалистка Генна Мартин рассказала, что пустыня уничтожила невероятное количество моряков, кораблей и даже самолетов.

"Эта безводная пустыня, которая заходит в тупик Атлантического океана, стала причиной преждевременной смерти многих несчастных моряков, кораблей, самолетов и животных. Их трупы – ржавые судна, выбеленные солнцем кости – теперь видимые напоминания о враждебных условиях парка", – написала она.

Регион настолько страшен, что португальский исследователь XV века Диого Као назвал его "Вратами ада". У берега можно найти почти 1000 обломков кораблей, обреченных на гибель из-за густых туманов, которые накатываются из Атлантики и закрывают побережье.

Исследователи часто слышали звуки барабанов, звучавших ночью, крики диких собак и другие странные звуки. Это породило множество гипотез о наличии сверхъестественных существ в Намибе.

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