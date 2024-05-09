Ученые назвали день недели, когда дети наиболее 'неуправляемые'

Ученые из Пенсильванского университета провели исследования, чтобы понять импульсивное и рассеянное поведение детей в младших классах. Ведь когда ребенку трудно удерживать внимание или сидеть на месте, это мешает его учебе и может нарушить работу всего коллектива.

В ходе исследования было установлено, что по мере завершения учебной недели дети становятся все более "неуправляемыми". При этом пик непослушания, импульсивности и невнимательности приходится на пятницу. Результаты работы опубликованы в журнале Child Development.

В исследовании приняли участие 62 ребенка из пяти классов вместе со своими классными учителями. Дети носили акселерометры (приборы, фиксирующие направление и скорость перемещения объекта в пространстве), чтобы определить, насколько они подвижны в школе. Используя эти данные в совокупности с комментариями учителей, исследователи смогли определить, в какие дни недели дети были наиболее рассеянными и неуправляемыми.

В результате исследования выяснилось, что контролировать свое поведение детям становится тяжелее с каждым учебным днем. Самый низкий показатель способности к саморегуляции и удержанию внимания приходился на пятницу. В этот же день дети были самыми импульсивными и непослушными.

По мнению ученых, улучшить концентрацию внимания может тренировка усидчивости. Способность "физически успокаиваться" напрямую связана с успехами в обучении и терпением (умением сопротивляться импульсу).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фразы-мотиваторы из известных мультфильмов могут поддержать ребенка в сложный момент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!