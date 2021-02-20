Ученые нашли способ общаться со спящим человеком

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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Во время эксперимента исследователи пытались общаться со спящими разными способами

Ученые нашли способ общаться со спящими, когда они находятся в фазе быстрого сна и видят так называемые осознанные сновидения. В таком состоянии человек осознает, что спит и в некоторой мере может управлять тем, что ему снится.

Результаты исследования Северо-Западного университета США были опубликованы в журнале Current Biology. Так, ученые анализировали активность мозга 36 людей, которые регулярно видели осознанные сновидения, в четырех параллельных экспериментах, чтобы исключить ошибочные результаты.

Во время эксперимента исследователи пытались общаться со спящими разными способами: от аудиозаписей до текста, который передавался азбукой Морзе в виде световых вспышек или касаний тела испытуемого.

В результате ученые убедились, что участники опытов слышали или видели вопросы и даже пытались ответить во сне и в реальности. При этом некоторые подопытные научились "шифровать" ответы при помощи движений глаз или мышц лица.

Такие результаты были получены во всех четырех параллельных экспериментах, которые отличались методиками наблюдения и участниками. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что в состоянии осознанных сновидений человек не прекращает взаимодействия с окружающим миром. Это дает надежду на более глубокое изучение особенностей человеческого сна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что количество ночного сна может влиять на развитие слабоумия. Исследование, в котором участвовали 736 человек в возрасте 40-88 лет, провели ученые Университетов Фудань и Циндао.

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