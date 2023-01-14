Ученые нашли способ избавиться от рубцов без пластических операций

Рубцы – одна из самых распространенных эстетических проблем кожи, эффективного лечения которой нет. По крайней мере, не существовало до сих пор. Но теперь исследователи из Имперского колледжа Лондона придумали, как лечить рубцы пересадкой волосяных фолликулов.

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Как пишет издание New Atlas, ученые оттолкнулись от наблюдения, что на рубцовой ткани не растут волосы, а также исследований, которые показали – на участках кожи с большим количеством волосяных фолликулов раны заживают быстрее и оставляют меньше шрамов. Кроме того, было обнаружено, что фолликулы ускоряют процесс заживления при пересадке относительно свежих раневых участков.

Поэтому ученые решили попытаться исследовать влияние пересадки волосяных фолликулов на рубцы – узнать, может ли это устранить существующие шрамы. Вместе с доктором Франсиско Хименесом из Университета Фернандо Пессоа в Испании британские исследователи взяли троих испытуемых со зрелыми рубцами на скальпе и пересадили на эти участки фолликулы.

Чтобы наблюдать за изменениями, они брали образцы рубцовой ткани толщиной в три миллиметра. Первый взяли непосредственно перед трансплантацией, а затем повторно через два, четыре и шесть месяцев. Выяснилось, что фолликулы после подсадки не просто не перестали производить волосы, но и начали провоцировать "глубокие архитектурные и генетические сдвиги в рубцах в сторону профиля здоровой, невредимой кожи".

В частности, фолликулы способствовали экспрессии генов, отвечающих за рост кровеносных сосудов и нормальных клеток кожи. При этом экспрессия генов, ответственных за формирование рубцовой ткани, снижалась. Через четыре месяца после процедуры количество кровеносных сосудов в тканях испытуемых почти сравнялось с количеством сосудов в здоровой коже.

А уже через шесть месяцев наружный слой кожи (эпидермис) на рубцах удвоился в толщине и почти сравнялся по этим показателям с эпидермисом невредимой кожи. Ученые отмечали, что плотность коллагеновых волокон в рубцовой ткани уменьшилась, то есть кожа в этом месте стала более мягкой и податливой. Исследователи подчеркнули, что эти два показателя важны, ведь тонкий эпидермис делает рубец более уязвимым для повреждения, а жесткая структура измененной кожи мешает свободному движению.

В работе, которую ученые опубликовали в журнале "Регенеративная медицина", отмечается, что пересадка волос может вызвать нежелательные эффекты при лечении шрамов на других участках, кроме кожи головы. Но, имея в виду результаты своих исследований, они теперь будут стараться лучше понять механизмы, запускаемые при пересадке фолликулов. Это в будущем поможет воспроизвести эффект уменьшения рубцов без необходимости фактической их пересадки.

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