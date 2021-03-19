Ученые нашли новую причину появления жизни на Земле

Жизнь на Земле могла зародиться благодаря молниям, которые ударяли в песок и образовывали минерал шрейберзит.

В данном минерале содержится фосфор, который является одним из ключевых элементов, необходимых для зарождения жизни, пишет Science Alert со ссылкой на исследование ученых из Йельского университета, США.

Ученые пояснили, что фосфор составляет основу РНК, ДНК, костной ткани и клеточных мембран. Весь небиогенный фосфор на Земле содержится в нерастворимых минералах. И только шрейберзит попал на нашу планету из космоса вместе с метеоритами.

Еще одним источником шрейберзита является фульгуритовое стекло – спекшийся от удара молнии песок. Отмечается, что первые формы жизни на нашей планете стали образовываться около 3,8 – 4,1 миллиарда лет назад. По данным ученых, именно в это период на Земле резко сократилось число падений метеоритов. Но при этом ежегодно происходило от одного до пяти миллиардов вспышек молний. Например, сейчас насчитывают около 560 миллионов в год.

"Эта работа помогает нам понять, как жизнь могла образоваться на Земле и как она может все еще формироваться на других, похожих на Землю планетах. Это делает удары молнии важным путем к зарождению жизни", – рассказал ученый-планетолог Бенджамин Хесс.

Ученые посчитали, что в период возникновения жизни удары молнии могли давать Земле от 110 до 11 тысяч килограмм фосфора в год. По такому же принципу жизнь могла возникнуть и на других планетах во Вселенной.

"Это представляет собой механизм, не зависящий от падений метеоритов, для непрерывного образования пребиотического реактивного фосфора на планетах земного типа, потенциально способствуя возникновению земной жизни на неопределенный срок", – резюмировали исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученый определил шанс появления жизни на Земле.