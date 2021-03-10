Ученые нашли кусок метеорита, который старше Земли. Фото

В пустыне Сахара (Африка) нашли останки метеорита, который может оказаться частью протопланеты, которая старше Земли.

Как передает PNAS, всего было найдено около 32 кг породы. Ученые определили, что образцы не относятся к наиболее часто встречающимся метеоритам – хондритам.

При изучении метеорита, что получил название Эрг-Шеш 002, в нем нашли вкрапления кристаллов пироксена. Поэтому ученые отнесли образец к ахондритам, которые состоят из магматических пород, возникших в результате ударных процессов. Предполагается, что такие метеориты сформировались в крупных телах, которые внутри себя разделились на ядро и кору.

Поясним, что ахондритов на Земле находят очень мало и основная их часть (около 95%) это обломки с Луны и Марса. Кроме того, в таких телах обычно содержится базальт, а в найденном Эрг-Шеш 002 его нет. Зато есть магматическая вулканическая порода – андезит.

Изучая метеорит по радиоактивным изотопам алюминия и магния, ученые выяснили, что его возраст около 4,565 миллиарда лет. То есть найденный обломок, что когда-то был частью огромного космического тела, старше нашей планеты – 4,51 млрд лет. По мнению исследователей, они нашли самый древний из известных образцов магматической породы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили обломки редкого метеорита, который упал на юго-западе Англии.