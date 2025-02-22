Трамп в интервью Брайану Килмиду (Fox News) поведал, что Путин не просто ненавидит Зеленского, а ненавидит его всей своей душой.

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Интересно, что когда он это произнес, он сменил тон со своего типичного агрессивно-президентского, понизил голос и со старческой грустью сказал Килмиду: мол, он его так ненавидит... Ты, дружище, счастливый человек, ты никого настолько не ненавидишь.

Кстати, это все к теме иррациональных мотивов в этой войне — в том числе личной неприязни.

Собственно, то, что я постоянно повторяю: у Путина лютая ненависть к Зеленскому, в том числе и на почве его животного антисемитизма. Не просто так он не раз подчеркивал, что Зеленский — еврей то, но, мол, возглавляет украинских нацистов (что бы это ни значило).

В картине мира Путина евреи — это тихий чудной народец: мальчики со скрипочками или комики, как Зеленский, чудаки с бородами.

Но это не президенты, не штурмовики, не файтеры.

Нет, может, где-то в далеком и крохотном Израиле они и файтеры, но не в его "чертогах". А он считает своими чертогами весь постсоветский мир. Его развал, напомню, по его же словам, — самая страшная катастрофа прошлого века.

И тут какой-то еврейский паренек из Кривого Рога не подчинился ему — Путину. И государство под его руководством перемололо больше половины всех советских оружейных запасов и захерачило сотни тысяч солдат.

А эта падла такая продолжает не подчиняться и еще и права качает. Это не признаем, это сделаем так-то, тут не согласны.

Хорошо, что Трамп это озвучил. Ну и становится понятно, почему он так хочет сменить Зеленского — он реально видит в нем препятствие сделке и заморозке.

Трамп понимает, что русским с Путиным норм, и тот никуда не уйдет, еще годы будет у руля. А вот Зеленский — лидер демократической страны, а значит можно надавить и вынудить, чтобы этот раздражитель Путина исчез.