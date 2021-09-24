Участники миссии Inspiration4 показали вид на Землю через окно Crew Dragon. Видео

Четверо непрофессиональных космонавтов, которым удалось побывать с туристической миссией Inspiration4 в космосе, показали невероятный вид на нашу планету. Они сняли его с окна корабля Crew Dragon, запущенного компанией SpaceX.

Ролик был опубликован на YouTube-канале миссии. В кадр попали не только красивые изображения Земли, но и искренние эмоции от увиденного участников команды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Продолжается ролик всего полторы минуты, его снимала одна из четырех членов гражданской команды – популяризатор науки Сиан Проктор. Тогда как миллиардер Джаред Айзекман, который организовал и руководил миссией, а также ветеран ВВС, информационный аналитик Крис Семброски медленно поднимают крышку с купола, чтобы посмотреть на Землю.

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В это время на переднем плане работник системы здравоохранения Хейли Арсено готовит какое-то оборудование, прежде чем тоже с трепетом посмотреть в окно. А потом искренне радуется увиденной красоте.

Сопровождала этот процесс мелодия из "Космической одиссеи 2001 года", то есть знаменитый отрывок из симфонической поэмы "Так говорил Заратустра" Рихарда Штрауса.

Отметим, что из-за отсутствия необходимости членам экипажа посещать орбитальную лабораторию во время этой миссии, на Crew Dragon решили использовать куполообразное окно с 360-градусным обзором. Именно оно позволило космическим туристам увидеть Землю с высоты 590 километров, что выше, чем когда-либо летал этот корабль. Высота орбиты МКС составляет около 400 километров.

В комментариях под видео пользователи сети поблагодарили миссию за отснятые кадры и порадовались эмоциям, которые они сами продемонстрировали на них.

"Увидеть, как Хейли перешла от своего возбужденного привычного "я" до ужаса, действительно показывает, насколько это удивительно", "Лицо Хейли в течение последних нескольких кадров этого видео – это вся эта миссия коротко", "Спасибо, что поделились! Так красиво! Вы все должны так гордиться собой", "Все просто захватывает дух. Спасибо, что поделились своей удивительной увлекательным путешествием со всеми видеть лично!", "Я бы хотел, чтобы каждый из нас видел Землю с орбиты, возможно, тогда мы будем думать друг о друге по-разному", "Их реакция говорит за все", – поделились впечатлениями зрители.

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