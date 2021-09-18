Космические туристы Маска возвращаются на Землю: онлайн трансляция

Туристическая миссия компании SpaceX Илона Маска Inspiration4 возвращается на Землю после трех дней в космосе. Они приземлятся в ночь на 19 сентября у побережья Флориды (США).

Экипаж из четырех человек осуществила полет на орбиту, который не имеет аналогов в истории. Онлайн-трансляцию возвращения запустили на странице SpaceX в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Экипаж Inspiration4 готов к возвращению на Землю", – сообщили на странице SpaceX в Twitter.

Астронавты были запущены на орбиту на ракете Falcon 9, взлетевшей с площадки 39A Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде. Четыре члена экипажа прошли месячную подготовку к миссии и были одеты в гладкие белые летные костюмы того же типа, что и профессиональные астронавты. Среди них бизнесмен, сотрудница детской больницы, летчик-испытатель и педагог.

Видео дня

В отличие от прошлых миссий SpaceX с экипажем, которые летали на Международную космическую станцию ​​для НАСА, Inspiration4 самостоятельно летела по траектории полета, которая превышала высоту станции и любого другого полета SpaceX Dragon на сегодняшний день – примерно на 585 километров над Землей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, компания Илона Маска SpaceX в ночь на четверг, 16 сентября, запустила в космос первую гражданскую миссию Inspiration4. Экипаж состоит из четырех туристов.