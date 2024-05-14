У животного, которое назвали доказательством чувства юмора Бога, обнаружили полное отсутствие желудка.

В фильме "Догма" (1999) в начале есть фраза: "даже Бог имеет чувство юмора. Вы только посмотрите на утконоса". Это милое животное действительно выглядит забавно, но самая большая странность в том, что у существа отсутствует важный орган пищеварения.

Утконос не имеет и никогда не будет иметь желудка, пишет IFL. Природа обделила животное также и генами, связанными с функционированием этого органа.

Это стало интересным дополнением к тому, что ученые знали об эволюции позвоночных. "Все эти гены высококонсервативны у позвоночных, что отражает уникальную модель эволюции генома утконоса, которую раньше не наблюдали в геномах других млекопитающих", – пишут авторы.

В действительности потеря органа не всегда означает утрату связанных с ним генов. К примеру, пещерная форма мексиканской тетры не имеет глаз, но у нее все еще есть гены для их развития – они просто были приглушены.

Однако у многих животных, потерявших желудок, команда ученых обнаружила, что связанные с ним гены были фактически отсутствуют.

Желудок – древний элемент в истории позвоночных, который, как полагают, впервые появился в виде желудочных желез около 450 миллионов лет назад.

Желудок отсутствует не только у утконоса, но и ехидны, а также 20-27% представителей группы, к которой относится подавляющее большинство видов рыб.

Филипп Кастро и его коллеги сравнили геномы 14 видов позвоночных, включая людей, мышей и зебр, чтобы проверить свою гипотезу о том, что лишение желудка в процессе эволюции коррелирует с потерей ключевых желудочных генов.

При этом они обнаружили, что у всех животных без желудка отсутствуют гены, кодирующие желудочную протонную помпу; это фермент, подкисляющий содержимое желудка и часто являющийся мишенью для облегчения симптомов кислотного рефлюкса у людей.

Гены, кодирующие класс ферментов, которые выделяются клетками желудка и помогают расщеплять белки, известные как пепсиногены, также отсутствовали – за исключением рыб-пушистиков и утконосов. У них сохранился только один из генов, но он не выполняет функции, связанной с желудком.

Почему они потеряли их? Исследователи предполагают, что это могло быть связано с изменениями в рационе питания или окружающей среде, означавших, что у них больше не было нужды в этих генах, и поэтому в процессе эволюции они постепенно исчезли.

Независимо от того, почему безжелудочные животные потеряли этот орган, поскольку соответствующие гены были утрачены, маловероятно, что они когда-нибудь получат желудок назад. Это объясняется правилом эволюционной биологии, известным как закон Долло, рассматривающий эволюцию как улицу с односторонним движением: если сложный признак утрачен, его невозможно восстановить.

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