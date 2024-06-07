Впервые в мире: трехметровая акула атаковала ехидну и удивила ученых. Фото

Ученые обнаружили тигровую акулу, пытавшуюся съесть ехидну. Они были озадачены этим фактом, назвав это первым подобным случаем.

Исследователи из Университета Джеймса Кука (JCU) в Австралии были удивлены, когда увидели, как тигровая акула выблевала что-то совершенно неожиданное. Они предположили, что морской хищник атаковал млекопитающего на мелководье у острова или между островами. На сайте вуза опубликовали подробности.

Специалисты ставили метки акулам у побережья острова Орфей в Квинсленде в мае 2022 года, когда одна из них выблевала мертвую ехидную. Команда считает, что такое нападение на культовое австралийское животное является первым в мире.

Как отметил аспирант JCU Николас Лубиц, тигровая акула была больших размеров. Эти морские хищники очень редко отблевывают свою пищу, но иногда, когда они испытывают стресс, они могут это сделать.

"Она выблевала большой кусок подкожного жира, а затем целый позвоночник", – рассказал он.

Известно, что тигровые акулы съедят что угодно. Задокументированы факты, когда они глотали морские птицы, шины, номерные знаки и даже небольшой телевизионный экран.

"Они просто падальщики. Я видел видео, где они едят камень без всякой причины", – объяснил он.

Тигровая акула, о которой идет речь, не пострадала во время этой странной встречи. Затем команда установила на нее акустический трекер, прежде чем отпустить обратно в воду.

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