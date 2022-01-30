Ну что, пора продавать акции Apple?

Хотите иметь телефон, который заряжается за считанные минуты, на связи в любой точке планеты без мобильных операторов и бесплатно?

Помню, как все скептично смотрели на Авто Tesla.

А сегодня компания Tesla стоит дороже 10-ти крупнейших автопроизводителей!

Следующий прорыв - "TeslaPhone"

Казалось бы, что нового после IPhone можно придумать?

Но… судите сами.

Ожидаются характеристики нового телефона:

Видео дня

- Процессор Qualcomm Snapdragon 8-ой серии;

- Объем оперативной памяти - 16 ГБ;

- Объем встроенной памяти - 512 ГБ / 1 ТБ;

- Быстрая зарядка USB Type-C - 100 Вт;

- Графеновый аккумулятор - емкость пока неизвестна;

- Скорость заряда с 0% до 100% - менее 10 минут;

- Водозащита IP68 - погружение до 2х метров.

Он изготовлен из титана (!) , поверх которого нанесено специальное покрытие, реагирующее на тепло человеческого тела

В интернете чаще всего называется диапазон цен от $800 до $1200.

В разработке Tesla Phone принимал непосредственное участие сам Илон Маск и, конечно же, смартфон имеет некоторые уникальные возможности.

В тыльной части телефона разместилась солнечная панель, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20% (!)

Отсутствие шнура и розетки теперь не ограничение для того что бы быть на связи.

У космической компании Илона Маска SpaceX, запущен в реализацию проект Starlink по оснащению поверхности планеты скоростным интернетом посредством спутников.

Tesla Phone обладает возможностью подключаться к этой сети напрямую и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки планеты.

При этом для покупателей смартфона данная сеть будет доступна бесплатно и без ограничений по времени (!!!)

Последняя опция убивает капитализацию всех действующих разработчиков телефонов и телеком операторов. Продавайте акции пока не поздно. Если, конечно, они у вас есть))

Но есть ещё пара моментов, которые выведены за рамки официальных релизов:

1. Это контроль трафика, который будет идти через через телефоны и спутники Маска, а значит и контроль жизни миллиардов клиентов.

2. И не забываем за NeuroLink. Чип, который ещё в разработке, но со временем позволяющий вам освободить руки.

Но помимо свободы рук, владельцы (или рабы) этого чипа станут связанными одной сетью… Зачем, спросите вы?

Об этом поговорим позже.

А пока занимайте очередь за Новым телефоном, который презентуют в конце 2022 года!

Каким он будет на самом деле увидим. Это будет или разочарование или прорыв. Но, больше склоняюсь ко второму.