TeslaPhone – на связи в любой точке планеты без мобильных операторов и бесплатно
Ну что, пора продавать акции Apple?
Хотите иметь телефон, который заряжается за считанные минуты, на связи в любой точке планеты без мобильных операторов и бесплатно?
Помню, как все скептично смотрели на Авто Tesla.
А сегодня компания Tesla стоит дороже 10-ти крупнейших автопроизводителей!
Следующий прорыв - "TeslaPhone"
Казалось бы, что нового после IPhone можно придумать?
Но… судите сами.
Ожидаются характеристики нового телефона:
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8-ой серии;
- Объем оперативной памяти - 16 ГБ;
- Объем встроенной памяти - 512 ГБ / 1 ТБ;
- Быстрая зарядка USB Type-C - 100 Вт;
- Графеновый аккумулятор - емкость пока неизвестна;
- Скорость заряда с 0% до 100% - менее 10 минут;
- Водозащита IP68 - погружение до 2х метров.
Он изготовлен из титана (!) , поверх которого нанесено специальное покрытие, реагирующее на тепло человеческого тела
В интернете чаще всего называется диапазон цен от $800 до $1200.
В разработке Tesla Phone принимал непосредственное участие сам Илон Маск и, конечно же, смартфон имеет некоторые уникальные возможности.
В тыльной части телефона разместилась солнечная панель, которая позволяет за 30 минут пребывания под солнцем зарядить устройство на 20% (!)
Отсутствие шнура и розетки теперь не ограничение для того что бы быть на связи.
У космической компании Илона Маска SpaceX, запущен в реализацию проект Starlink по оснащению поверхности планеты скоростным интернетом посредством спутников.
Tesla Phone обладает возможностью подключаться к этой сети напрямую и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки планеты.
При этом для покупателей смартфона данная сеть будет доступна бесплатно и без ограничений по времени (!!!)
Последняя опция убивает капитализацию всех действующих разработчиков телефонов и телеком операторов. Продавайте акции пока не поздно. Если, конечно, они у вас есть))
Но есть ещё пара моментов, которые выведены за рамки официальных релизов:
1. Это контроль трафика, который будет идти через через телефоны и спутники Маска, а значит и контроль жизни миллиардов клиентов.
2. И не забываем за NeuroLink. Чип, который ещё в разработке, но со временем позволяющий вам освободить руки.
Но помимо свободы рук, владельцы (или рабы) этого чипа станут связанными одной сетью… Зачем, спросите вы?
Об этом поговорим позже.
А пока занимайте очередь за Новым телефоном, который презентуют в конце 2022 года!
Каким он будет на самом деле увидим. Это будет или разочарование или прорыв. Но, больше склоняюсь ко второму.
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