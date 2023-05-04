Последствия будут ужасающими: ученые предупредили человечество о приближающейся катастрофе

Ученые используют все более сильные аргументы, чтобы убедить человечество – проблема с потеплением климата, вызванным человеческой деятельностью, разрослась до угрожающих масштабов. В этот раз они решили отобразить проблему высвобождения избыточной энергии в эквиваленте ядерных бомб.

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Как пишут в своем статье для издания Science Alert климатологи Эндрю Кинг из Университета Мельбурна и Стивен Шервуд из Сиднейского Центра исследования изменений климата, с начала добычи ископаемого топлива люди привели к выбросу в атмосферу более 2 триллионов метрических тонн парниковых газов. Это привело к тому, что средняя температура на планете поднялась на 1,2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Причиной этого стало то, что выбросы добавили больше углерода в природный углеродный цикл и повлекли за собой дисбаланс в количестве энергии, поступающей на Землю из космоса и покидающей ее.

Только за последние 50 лет люди добавили в систему Земли количество энергии, эквивалентное 25 миллиардам ядерных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. При этом такая энергия накапливается в мировом океане, из-за чего избавиться от излишка будет очень и очень сложно, даже если человечество предпримет все необходимые меры по прекращению выбросов.

Чтобы быть пригодной к жизни, Земля вращается в специальной зоне Солнечной системы. Здесь не слишком жарко и не слишком холодно, вода может поддерживаться в жидком состоянии, а атмосфера достаточно проницаема, чтобы обеспечивать оптимальный уровень обмена энергией с космосом.

Так, парниковые газы в процессе этого обмена отвечают за удержание тепла на поверхности Земли. Они, естественно, присутствуют в атмосфере Земли и поддерживают температуру планеты достаточной для того, чтобы на ней можно было жить. Впрочем, сейчас этих газов накопилось столько, что мы рискуем выйти за пределы комфортных климатических условий, которые позволяли размножаться людям, заниматься сельским хозяйством, строить города и творить. А все из-за использования ископаемого топлива.

Фиксировать это помогают спутники, измеряющие скорость, с которой поверхность Земли излучает тепло, а также роботизированные поплавки Argo, собирающие данные из поверхностных океанических вод.

Действие парниковых газов в атмосфере очень мощное – даже небольшая концентрация производит заметный эффект. А человечество увеличило количество углекислого газа в атмосфере примерно на 50 процентов, а также добавило в нее значительные объемы метана и закиси азота. Равновесие парникового эффекта, поддерживающего жизнь на Земле, оказалось под угрозой.

Свежие подсчеты исследователей показывают, что в период с 1971 по 2020 год энергетический дисбаланс оказался эквивалентным захвату примерно 380 зеттаджоулей дополнительного тепла.

Один зеттаджоуль равен 1 000 000 000 000 000 000 000 джоулей, тогда как оценочная мощность "Малыша" – атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла примерно 15 000 000 000 000 джоулей. Простые подсчеты показывают, что всего за полвека, предшествовавшие 2020 году, эффект от выброшенных человечеством парниковых газов примерно в 25 миллиардов раз превышает энергию, выброшенную ядерной бомбой в Хиросиме.

Как известно, на сегодняшний день около 90% этой энергии было поглощено океанами. Наибольшие запасы излишней энергии приходятся на километр толщи воды, близкой поверхности. Вода прекрасно поглощает энергию и сейчас она нагревается, что видно, в частности, по обесцвечиванию кораллов и повышению уровня моря.

Ученые указывают, что эта накопленная энергия может стать причиной того, что остановить глобальное потепление может быть невозможно, даже при самых решительных действиях. Часть энергии продолжит высвобождаться из океана.

Авторы статьи предупреждают, чтобы достичь нужного эффекта по балансировке количества парниковых газов, человечеству придется не просто прекратить выбросы. Следует также извлекать из атмосферы излишки углерода. И делать это достаточно быстрыми темпами. А реальность такова, что сейчас мы выбрасываем больше парниковых газов, чем когда-либо, хотя и существует перспектива начать снижать выбросы от энергетики.

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