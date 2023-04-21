Таяние ледников достигло 'катастрофических' темпов: это может стать приговором для человечества

Ледники Гренландии и Антарктики ежегодно теряют в три раза больше льда, чем это было 30 лет назад. Ученые говорят о гиперускорении, которое произошло за последние несколько лет.

Видео дня

О результатах наблюдений они рассказали в статье для научного журнала Earth System Science Data. Такое ускоренное таяние может привести к тому, что в воздух вернутся химикаты, которые десятилетиями выбрасывались в атмосферу Земли человечеством.

Свои неутешительные данные ученые получили благодаря данным из 50 различных спутников, которые показали, что таяние Гренландии за последние годы приобрело гиперускорение. Так, с 2017 по 2020 год ледники Гренландии в среднем таяли на 20% быстрее, чем в начале десятилетия. Если же сравнивать с началом 1990-х годов, то ежегодное сокращение стало в семь раз выше.

Соавтор исследования, климатолог из Датского метеорологического института Рут Моттрем назвала новые цифры "подлинно катастрофические".

"Мы теряем все больше и больше льда из Гренландии" – отметила она.

В свою очередь, главный автор исследования, гляциолог из Университета Лидса в Великобритании Инес Отосака уверенно заявляет, что главная причина ускоренной потери ледникового покрова – вызванные деятельностью человека изменения климата.

Как отмечается в исследовании, в течение 1992-1996 годов два ледниковых щита, удерживающих 99% пресноводного льда на Земле, сокращались на 105 миллиардов тонн в год. Но уже в 2017-2020 годах совокупное таяние выросло до 372 миллиардов тонн в год. И если раньше ускоренными темпами таяла Антарктика, то теперь – Гренландия.

"Это разрушительная траектория. Такие темпы потери льда беспрецедентны для современной цивилизации", – прокомментировала результаты исследования заместительница ведущего научного сотрудника Национального центра снега и льда США Твила Мун.

Ученым также удалось установить, что с 1992 года растаяло 7,6 триллиона тонн льда. Этого достаточно, чтобы затопить всю территорию США почти на 0,9 метра или погрузить Францию почти га 15 метров. Этого не происходит только потому, что мировой океан так огромен.

Отосака утверждает, что для своих исследований ученые используют совершенно разные методы: от спутниковых и наземных наблюдений, до радаров и компьютерных симуляций. Все они свидетельствуют об одном и том же – таяние ледникового покрова ускоряется.

В Гренландии в 2017-2020 годах в среднем ежегодно таяло около 257 миллиардов тонн льда по сравнению с 213 миллиардами тонн в 2012-2016 годах.

Последние данные, как отмечает Моттрема, также показали, что в некоторых частях Антарктиды, где льда гораздо больше, чем в Гренландии, наблюдается замедление таяния. Но это не изменение тенденции, а лишь кратковременная реакция на быстротечные погодные изменения. Общая долгосрочная тенденция, предупреждают ученые, все еще демонстрирует ускорение таяния в Антарктиде.

"Хотя потери массы из Гренландии опережают потери из Антарктиды, на юге есть тревожные "дикие карты", в частности, поведение ледника Твейтса, прозванного ледником Судного дня", – сказал директор американского центра снега и льда Марк Серрезе, который не был участником исследования.

Исследователь льда из Университета Колорадо и бывший главный научный сотрудник НАСА Валид Абдалати, также не являвшийся участником исследования, отметил, что таяние ледников может казаться людям чем-то далеким и не угрожающим им, но это не так.

"Повышение уровня моря (в результате таяния ледников. – Ред.) приведет к перемещению и/или финансовому влиянию на сотни миллионов людей, если не миллиардов, и, вероятно, обойдется в триллионы долларов", – сказал Абдалати в комментарии Phys.

Он добавил, что обнародованное исследование "не столько удивляет, сколько вызывает беспокойство".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о прогнозе ученых, заявивших о новой угрозе для человечества из-за таяния ледников.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.