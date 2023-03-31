Последствия будут глобальными: ученые заявили о новой угрозе от ледников

Ученые уже давно бьют тревогу относительно проблемы глобального потепления. От таяния ледников под воду могут уйти целые страны, а последствия для всего человечества будут катастрофическими.

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Если ситуация не изменится, то, по подсчетам, может исчезнуть половина из 215 тысяч существующих ныне ледников. Но это еще не всё. Недавно ученые заявили, что таяние ледников, вероятно, замедлит поток воды в Мировом океане. Это приведет не только к повреждению стабильности шельфовых ледников, но и к нарушению пищевой цепочки у морских жителей. Детали рассказало издание Al Jazeera.

Последние исследования свидетельствуют, что уже через несколько десятилетий, то есть к 2050 году, глубоководные потоки вод на территории Антарктиды могут сократиться на впечатляющую цифру – на 40%. И последствия человечества будут ощущаться на протяжении веков.

Перекидная циркуляция вод Мирового океана очень важна, ведь переносит жизненно важные питательные вещества, углерод и кислород. Она вызвана движением более плотной воды к океаническому дну.

Мэтью Ингланд, ученый из Университета Нового Южного Уэльса, подчеркнул, что если такие прогнозы и компьютерное моделирование воплотятся в жизнь (что очень вероятно) "траектория, по которой будет двигаться глубоководное течение, приведет к коллапсу".

Разберем на простой схеме. Температура воды увеличивается, ледники тают. Пресная вода из них попадает в океан. Солёность и плотность воды снижается, как и нисходящий поток на морское дно.

По словам Джона Черча из Университета Нового Южного Уэльса, человечество должно срочно сократить парниковые выбросы и принять меры, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Замедление потока вод снизит общую циркуляцию, количество фитопланктона и питательных веществ, поднимающихся со дна океана.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ученые обнаружили новую угрозу внутри ледника Судного дня. Поток льда шириной 130 км внутри ледника может значительно расшириться уже в последующие 20 лет.

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