Тайна века разгадана. Ученые синтезировали химическое соединение, которое может произвести революцию в медицине, сельском хозяйстве и электронике

Химики синтезировали высокореактивное химическое соединение, которое 120 лет не давало покоя поколениям ученых. Научный прорыв может помочь в разработке инновационных методов лечения, изготовлении здоровой сельскохозяйственной продукции и усовершенствованной электронной технике.

Десятилетиями исследователи изучают молекулы под названием N-гетероарены – кольцевидные химические соединения, содержащие один или более атомов азота. Синтезировать их удалось ученым Научно-инженерного колледжа городов-побратимов Университета Миннесоты, пишет SciTechDaily.

Биологически активные молекулы с N-гетероареновым ядром широко используются в медицине, фармацевтике, агросекторе и электронике.

"Хотя рядовой человек не задумывается о гетероциклах каждый день, эти уникальные азотсодержащие молекулы широко применяются во всех сферах человеческой жизни", – говорит Кортни Робертс, старший автор исследования.

Челлендж для химического сообщества

Ряд отраслей индустрии не обходится без молекул. Но их создание – очень сложная задача для химиков. Несмотря на неоднократные попытки, ученым не удалось создать серию таких молекул.

Одна из причин состоит в том, что эти молекулы очень реактивны. Химикам даже пришлось использовать компьютерное моделирование только для того, чтобы понять, что их невозможно создать. Проблема длилась более века – решения для создания этого химического вещества не было.

"Нам удалось провести эти химические реакции с помощью специального оборудования и удалить все, что содержится в атмосфере. Эксперимент проводился под азотом в закрытом камерном боксе, что создает химически неактивную среду для тестирования и перемещения образцов", – прокомментировала Дженна Хамке, аспирантка химического факультета Университета Миннесоты.

Эксперименты проводились с использованием металлоорганического катализа – взаимодействия между металлами и органическими молекулами. Исследование требовало сотрудничества между химиками-органиками и химиками-неорганиками. В Университете Миннесоты говорят, что у них уникальный химический факультет.

"У нас нет формальных подразделений, что позволило нам собрать команду экспертов во всех отраслях химии. Это было жизненно важным компонентом для завершения этого проекта", – объясняет Кортни Робертс, руководитель исследования.

Следующая задача – сделать соединение доступным для других химиков.

Это может помочь решить очень важные проблемы в различных отраслях, включая спасение жизни.

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