Как создать настоящий световой меч из фильма 'Звездные войны': британский химик дал инструкцию, но предупредил об опасности

Химик обнародовал пошаговое руководство по созданию светового меча – "элегантного оружия более цивилизованной эпохи". Со времен выхода первого фильма "Звездных войн" 1977 инженеры не раз пробовали создать версию киношного оружия, "рассекающего металл", но это казалось нереальным.

Доктор Алекс Бейкер из Университета Уорвика считает, что это вполне возможно, пишет Mail Online. Однако предупредил, что "перегретая палка огненной смерти" может быть слишком опасна для людей, чтобы ее могли взять в руки.

Лезвие светового меча изготовлено из "плазмы" – четвертого состояния материи после твердого тела, жидкости и газа. По словам доктора Бейкера, настоящий световой меч впитывает газ из окружающего воздуха, который он может ионизировать, чтобы стать плазмой.

Плазма – это ионизированный газ, то есть его атомы или молекулы не нейтральны, а несут электрический заряд. Ее можно выстреливать прямыми пучками при очень высоких температурах, что позволяет ей резать сталь.

Ютуберы уже пытались изготовить собственные плазменные мечи. Но их произведения совсем не похожи на киношни, а лезвие стреляет считанные волны.

"Люди создали устройства, формирующие прямую струю плазмы. Со временем она охлаждается и деионизируется обратно в газ, – рассказал доктор Бейкер.

"Длина лезвия ограничена тем, как далеко можно выстрелить ионизированным газом, прежде чем он остынет, и электроны рекомбинируют со своими ионами", - добавил ученый.

Проблема в том, что плазма имеет тенденцию рассеиваться, если ее не удерживать в магнитном поле, поэтому лезвие исчезнет вскоре после включения светового меча.

Более того, если бы у них не было магнитного поля, два лезвия просто проходили бы одно через одно, а не сталкивались бы, как в фильмах. Доктор Бейкер говорит, что это важное магнитное поле может создаваться длинным тонким металлическим стержнем, через который проходит электрический ток.

При правильной форме магнитное поле могло бы удерживать на месте "петлю" плазмы, но стержень должен был бы иметь длину, равную длине лезвия. Этот металлический стержень можно было бы сделать выдвижным, чтобы он не просто торчал из рукоятки, когда оружие выключено.

Доктор Бейкер называет металлический стержень "массивной "уловкой", поскольку он не является частью световых мечей в фильмах – но, несмотря ни на что, он был бы необходим для того, чтобы сабля работала.

Проблема в том, что вы не можете просто спроектировать магнитное поле нужной нам формы без обходного пути со стержнем, – говорит он.

Именно поэтому в "Звездных войнах" эту проблему решает сила.

Между тем, поскольку температура плазменного лезвия, вероятно, составит несколько тысяч градусов по Цельсию, рукоятка также должна быть изготовлена из "прекрасного термоизолятора" и устойчива к повреждениям - возможно, из керамики, покрытой оксидом иттрия.

Теплоотводы из алмаза внутри рукоятки также могут помочь рассеивать тепло.

Что касается исходного источника питания, доктор Бейкер признает, что световому мечу "безусловно нужно что-то лучшее, чем батарейка типа АА", чтобы поддерживать плазму и магнитное поле.

"Сейчас у нас нет технологии для этого, но по мере совершенствования батареек, кто знает, возможно, однажды это станет возможным", – добавил он.

В оригинальных фильмах "Звездных войн" Люк Скайуокер имел синий и зеленый световые мечи, а его заклятый враг Дарт Вейдер – красный. В трилогии-приквеле Мейс Винду, которого сыграл Сэмюэл Л. Джексон, имел фиолетовый световой меч, якобы по просьбе актера.

Поскольку световые мечи должны забирать газ из окружающей атмосферы, чтобы превратиться в плазму, цвет светового меча зависел бы от планеты, на которой вы находитесь. Поскольку атмосфера Земли состоит преимущественно из азота, все световые мечи на Земле были бы голубыми, как у Оби-Вана Кеноби.

"Если вы хотите получить определенный цвет, вы можете обжечь его солями, такими как хлорид натрия, как в школьном тесте на пламя", – добавляет химик.

Согласно фанатской литературе "Звездных войн", рукоятка светового меча содержит "кибер-кристалл", способный фокусировать и усиливать энергию.

Хотя это и вымышленный объект, но для фокусировки лазерного луча, чтобы улучшить ионизацию газа, вероятно, нужен какой-нибудь кристалл.

Могут ли световые мечи существовать в этой галактике? Доктор Бейкер говорит, что да, хотя для этого еще предстоит разработать много "крутой науки".

"На данный момент наибольшие проблемы состоят в том, как поддерживать плазму, имея достаточно энергии для ее производства и магнитное поле, которое требуется для ее удержания, а также материалы для рукоятки, которые могли бы противостоять теплой плазме", - сказал он.

"Означает ли это, что мы не сможем этого достичь? Нет, у ученых есть забавный способ делать научную фантастику научным фактом", – говорит химик.

Он добавил, что световые мечи, точь-в-точь такие, как в фильмах, появятся примерно через 30 лет, хотя "раскаленная палка огненной смерти", "видимо, слишком опасна, поэтому нам, пожалуй, они не нужны".

Кроме того, световые мечи были бы "невероятно неэффективны в энергетическом плане по сравнению с огнестрельным оружием".

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