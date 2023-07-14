Сверххолодный коричневый карлик отправил радиосигнал на Землю и озадачил ученых

Гигантский, но "сверххолодный" коричневый карлик отправил радиосигналы, которые были уловлены учеными на Земле, хотя звезды такого типа просто не должны быть способны делать это. Этот небесный объект, существующий на грани между планетой и звездой, может помочь ученым узнать больше об эволюции малых звезд.

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О своем открытии ученые рассказали в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters. Только 10% коричневых карликов способны генерировать радиосигналы, но для этого они должны быть горячими.

Объект T8 Dwarf WISE J062309.94-045624.6 (или просто W0623) является так называемым коричневым карликом. Это протозвезда, которая по составу похожа на газовых гигантов, как наш Юпитер, но способна синтезировать атомы водорода, не имея возможности поддерживать полномасштабный ядерный синтез в ядре, как это делают большинство звезд.

W0623 была впервые открыта в 2011 году на расстоянии около 37 световых лет от Земли. Радиус карлика в 0,65-0,95 раз больше радиуса Юпитера, но масса больше примерно в 44 раза. Это делает W0623 очень плотной.

W0623 считают холодным объектом, поскольку его температура достигает лишь 425 градусов по Цельсию. Например, древесный уголь способен гореть при температуре 750-1200 градусов по Цельсию. Не говоря уже о нашем Солнце, поверхность которого разогревается до 3700-7700 градусов по Цельсию.

В своем исследовании ученые отмечают, что W0623 является самой холодной звездой, излучающей слабые радиоволны. Обычно этот тип электромагнитного излучения производится гораздо большими и более горячими звездами.

"Очень редко можно встретить сверххолодные коричневые карликовые звезды, подобные этой, которая излучает радиоизлучение", – рассказал ведущий автор исследования, докторант Сиднейского университета Кови Роуз.

По его словам, неспособность коричневых карликов генерировать радиоизлучение заключается в том, что такие протозвезды не создают необходимые для этого магнитные поля, ведь в них не происходит ядерный синтез.

При этом около 10% коричневых карликов все же способны излучать радиоволны, но большинство из них имеют температуру поверхности около 2200 градусов по Цельсию. Ученые признают, что им "не до конца известно", почему сверххолодный W0623 излучает сигналы, которые можно обнаружить с Земли.

Вместе с тем исследователи считают, что магнитные поля радиоизлучающих коричневых карликов вращаются значительно быстрее, чем их ионизированные верхние атмосферы. В результате этого создается электрический поток, в котором электроны падают в магнитные полярные области звезды. Такой электрический дождь в сочетании с вращением звезды создает регулярно повторяющиеся радиовсплески.

Астрономы особенно интересуются коричневыми карликами из-за того, насколько близко они стоят до грани между звездой и планетой.

"Эти звезды являются своеобразным отсутствующим звеном между малейшими звездами, сжигающими водород в ядерных реакциях, и крупнейшими газовыми планетами-гигантами, такими как Юпитер", – объяснил Роуз.

По его словам, если ученые будут больше знать о них, то смогут понять, как эволюционируют оба типа небесных тел.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что астрономам удалось уловить странный радиосигнал с каменистой экзопланеты YZ Ceti b, вращающейся вокруг своей звезды в 12 световых годах от Земли. Ученые предполагают, что полученный сигнал может свидетельствовать о существовании на планете магнитного поля, необходимого для жизни.

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