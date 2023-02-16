Существует ли на самом деле в Солнечной системе планета Х: что говорят ученые

Вселенная имеет много загадок, и одна из них касается таинственной планеты Х. Астрономы заявляют, что нашли веские доказательства существования девятой планеты в дальних уголках Солнечной системы.

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Планету Х на самом деле никто не видел и до сих пор она остается просто теорией. Издание Daily Mail рассказало о новых исследованиях ученых касаемо этой загадки.

Теория девятой планеты

Ученые имеют веские причины верить в теорию девятой планеты. Они обнаружили, что далеко на краю Солнечной системы орбиты ряда небесных тел нарушены под влиянием чего-либо пока неизвестного человечеству.

Но обнаружить таинственный мир так и не удалось. Максимум, что сделали – провели математические подсчеты вероятности.

История планеты Х

В Калифорнийском технологическом университете ученые Майк Браун и Константин Батыгин проводили исследования о существовании неизвестной ныне планеты. В 2015-м году они заявили, что нашли определенные доказательства, базирующиеся на том, что планета Х влияет на орбиты небесных тел на краю Солнечной системы.

С момента открытия последней планеты, Нептуна, прошло 176 лет. С тех пор, то есть с 1846 года, появилось много предположений, что она может быть не последней, и что далеко за ее орбитой все еще может существовать другой мир.

Персиваль Лоуэлл был первым, кто с уверенностью утверждал, что девятая планета – реальность. После смерти он завещал много денег на исследования, и его старания не прошли даром. В 1930-м году был открыт Плутон, которого ошибочно считали таинственной Планетой X.

В конце концов Плутон потерял статус планеты в 2006 году. С тех пор планетой Х стали называть любую пока неизвестную науке планету Солнечной системы.

Какой может быть планета Х

Ученые Браун и Батыгин с помощью программы компьютерного моделирования и математических подсчетов выяснили, что есть минимум 5 небесных тел с уникальными орбитами в отдаленном поясе Койпера.

Но это нельзя назвать великим открытием. Теорию много критикуют. Это всего лишь предварительные цифры и данные, основанные на подсчетах и теориях. Сторонники гипотезы планеты Х озвучивают надежды, что моделирование Брауна и Батыгина когда-то приведет к новой главе в поиске небесных тел на краю Солнечной системы.

Другие теории

Не все верят в существование планеты Х. Например, физики Якуб Шольц и Джеймс Анвин утверждали, что это просто крохотная чёрная дыра.

Ученые из Гарварда озвучили еще одну теорию, согласно которой когда-то существовала и планета Х, и двойной спутник Солнца.

Нибиру, которую иногда называют Планетой X, является другой гипотетической планетой на краю нашей Солнечной системы. Теоретики считают, что гравитационное влияние Нибиру нарушило орбиты других планет сотни лет назад.

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