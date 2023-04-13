Найден скелет ранее неизвестного вида крылатого существа, которому 52 миллиона лет. Фото

В американском штате Вайоминг ученые обнаружили два скелета возрастом 52 миллиона лет, принадлежащих ранее неизвестному виду летучих мышей, получившему название Icaronycteris gunnelli. Эти древнейшие из когда-либо найденных скелетов летающих существ смогут помочь ученым разобраться с их эволюцией, а также, вероятно, приблизят к открытию предка летучих мышей.

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О редких окаменелостях, найденных в формации Грин-Ривер, рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One. Открытие нового вида привело к тому, что ученым пришлось переписать классификацию ранних летучих мышей.

Летучие мыши впервые появились в эпоху Эоцена (56-36 миллионов лет назад). До этого самым древним найденным скелетом летучей мыши были ископаемые останки I. index старше 50 миллионов лет и другого примитивного вида под названием Onychonycteris finneyi.

Хотя летучие мыши насчитывают более 1400 видов, что делает их второй по разнообразию группой млекопитающих после грызунов, люди все еще знают о них удивительно мало.

Ученые предполагают, что новонайденный вид был чуть меньше ближайшего известного родственного вида летучих мышей, Icaronycteris index, и мог легко поместиться в человеческой ладони со сложенными крыльями.

"Когда я впервые увидел первый скелет, я сразу подумал, что он отличается от других", – рассказал ведущий автор исследования, палеонтолог в Центре биоразнообразия Naturalis в Лейдене (Нидерланды) Тим Ритберген, пишет LiveScience.

Эколог рукокрылых Нэнси Симмонс, нашедшая предыдущий старейший скелет летучей мыши, говорит, что это большая удача – найти целое окаменевшее существо.

"Это всегда увлекательно – видеть полный набор, а не просто кусочки", – заявила она Симмонс.

В интервью Inverse Симмонс объяснила, что обычно окаменелости летучих мышей и большинства других животных попадают в руки ученых по фрагментам.

"Несколько зубов здесь, челюсть там, кость конечности там", – пожаловалась ученая.

После того, как скелеты были найдены, ученые сравнили их с невредимыми скелетами шести эоценовых видов летучих мышей, с зубами двух других вымерших видов, а также со скелетами современных летучих мышей.

Это позволило подтвердить догадку Ритбергена о том, что найденные скелеты принадлежат ранее неизвестному виду Icaronycteris, который они назвали I. gunnelli в честь покойного биолога Грега Ганнелла, занимавшегося изучением летучих мышей.

Ритберген добавил, что это открытие показывает, что разнообразие летучих мышей раннего Эоцена может быть намного выше, чем ранее считали ученые.

Детальное сканирование окаменелостей позволяет ученым предположить, что представители нового вида весили 22,5-28,9 грамма. Что касается размаха крыльев, то ученые могут только догадываться, поскольку кости в крыльях могли подвергнуться деформации во время окаменения.

Соавтор исследования Мэтью Джонс из Университета Аризоны (США), объяснил, что, хотя это самый древний известный скелет летучей мыши, он не является древнейшей летучей мышью в мире. По его словам, в формации Грин-Ривер ранее также были найдены фрагменты зубов и челюстей летучих мышей, которые примерно на три миллиона лет старше недавней находки.

Джонс также рассказал, что найденные окаменелости имеют более "примитивные" характеристики по сравнению с их современными аналогами. Например, их кости рук отличаются по длине гораздо больше, чем у современных летучих мышей. Современные летучие мыши имеют более оптимальное для полета соотношение костей рук и плечевых суставов.

Анализ находки также позволяет ученым предположить, что летучие мыши Грин-Ривер эволюционировали независимо от других летучих мышей Эоцена.

Ритберген отмечает, что найденные скелеты показывают, как мало человечество знает о летучих мышах.

"Как только у нас будет хорошее представление о разнообразии летучих мышей, мы сможем изучить их эволюционные адаптации и, возможно, найти подсказки, которые приблизят нас к открытию предка летучих мышей", – отметил палеонтолог.

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