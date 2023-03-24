Стоунхендж не был гигантским календарем? Ученые выдвинули новую теорию

Стоунхендж – один из самых выдающихся доисторических памятников человечества. По последним версиям ученых, его строительство завершили примерно 3,5 тыс. лет назад. Гигантские камни образовывали неполный двойной круг. Статистика впечатляет: чтобы тянуть один камень, понадобилось бы 500 человек, а еще 100 человек были нужны, чтобы уложить ролики перед санями.

Видео дня

Долгое время считалось, что Стоунхендж служил солнечным календарем. Однако недавно ученые опровергли эту теорию. О новых гипотезах и открытиях рассказало издание Daily Mail.

Тайна Стоунхенджа

До сих пор неизвестно, с какой целью были установлены гигантские камни. Крупнейший из них весит 50 тонн, и транспортировка по воде была бы невозможна, поэтому есть подозрения, что для перевозки использовали сани и веревки. Ученые обнаружили кремированные человеческие кости и предполагали, что Стоунхендж был частью религиозных церемоний. Но самой популярной была версия о древнем солнечном календаре.

Итальянские и испанские эксперты утверждают, что это утверждение "абсолютно необоснованно" и базируется на "вынужденных интерпретациях, нумерологии и неподтвержденных аналогиях".

Теория календаря

До недавнего времени большинство ученых считали, что Стоунхендж – гигантский хронометр-календарь, с помощью которого люди в древности отслеживали солнечный год продолжительностью 365,25 дней. Стоунхендж учитывал дни солнцестояния и движение Земли вокруг небесного светила.

В своем исследовании, опубликованном в Antiquity год назад, профессор Тимоти Дарвилл проанализировал количество и расположение крупных песчаниковых плит Стоунхенджа, называемых сарсенами. Дарвилл заключил, что Стоунхендж – это "простой и элегантный" вечный календарь, основанный на солнечном годе. Каждый из гигантских камней олицетворял месяц года.

Новые гипотезы

Доктор Джулио Магли из Политехнического университета Милана и профессор Хуан Антонио Бельмонте из университета Ла-Лагуна на Тенерифе заявили, что теория календаря не выдерживает критики.

"Стоунхендж – это чрезвычайно сложный памятник, который можно понять, только учитывая его ландшафт и хронологию его разных фаз на протяжении веков", – говорят доктор Магли и профессор Бельмонте.

Ученые отмечают, что в древности Стоунхендж насчитывал более 60 камней, большинство из которых были утрачены за тысячелетия. Так что теория о календаре с этой точки зрения кажется несколько нелогичной.

Чем мог быть Стоунхендж

У доисторических людей не было теодолитов и компасов, они использовали камни, столбы, древесину и веревки. И до сих пор никто не может быть уверен в назначении Стоунхенджа. Он мог быть гигантскими часами, календарем, храмом, местом погребения, своеобразной больницей или местом поклонения богам. Неизвестно, будет ли когда-нибудь точно разгадана тайна одного из древнейших памятников человечества.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что вероятную разгадку тайны появления жизни на Земле обнаружили на далеком астероиде.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.