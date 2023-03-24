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Стоунхендж не был гигантским календарем? Ученые выдвинули новую теорию

Алина Милсент
Наука
2 минуты
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Стоунхендж не был гигантским календарем? Ученые выдвинули новую теорию

Стоунхендж – один из самых выдающихся доисторических памятников человечества. По последним версиям ученых, его строительство завершили примерно 3,5 тыс. лет назад. Гигантские камни образовывали неполный двойной круг. Статистика впечатляет: чтобы тянуть один камень, понадобилось бы 500 человек, а еще 100 человек были нужны, чтобы уложить ролики перед санями.

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Долгое время считалось, что Стоунхендж служил солнечным календарем. Однако недавно ученые опровергли эту теорию. О новых гипотезах и открытиях рассказало издание Daily Mail.

Тайна Стоунхенджа

До сих пор неизвестно, с какой целью были установлены гигантские камни. Крупнейший из них весит 50 тонн, и транспортировка по воде была бы невозможна, поэтому есть подозрения, что для перевозки использовали сани и веревки. Ученые обнаружили кремированные человеческие кости и предполагали, что Стоунхендж был частью религиозных церемоний. Но самой популярной была версия о древнем солнечном календаре.

Итальянские и испанские эксперты утверждают, что это утверждение "абсолютно необоснованно" и базируется на "вынужденных интерпретациях, нумерологии и неподтвержденных аналогиях".

Стоунхендж не был гигантским календарем? Ученые выдвинули новую теорию

Теория календаря

До недавнего времени большинство ученых считали, что Стоунхендж – гигантский хронометр-календарь, с помощью которого люди в древности отслеживали солнечный год продолжительностью 365,25 дней. Стоунхендж учитывал дни солнцестояния и движение Земли вокруг небесного светила.

В своем исследовании, опубликованном в Antiquity год назад, профессор Тимоти Дарвилл проанализировал количество и расположение крупных песчаниковых плит Стоунхенджа, называемых сарсенами. Дарвилл заключил, что Стоунхендж – это "простой и элегантный" вечный календарь, основанный на солнечном годе. Каждый из гигантских камней олицетворял месяц года.

Стоунхендж не был гигантским календарем? Ученые выдвинули новую теорию

Новые гипотезы

Доктор Джулио Магли из Политехнического университета Милана и профессор Хуан Антонио Бельмонте из университета Ла-Лагуна на Тенерифе заявили, что теория календаря не выдерживает критики.

"Стоунхендж – это чрезвычайно сложный памятник, который можно понять, только учитывая его ландшафт и хронологию его разных фаз на протяжении веков", – говорят доктор Магли и профессор Бельмонте.

Ученые отмечают, что в древности Стоунхендж насчитывал более 60 камней, большинство из которых были утрачены за тысячелетия. Так что теория о календаре с этой точки зрения кажется несколько нелогичной.

Чем мог быть Стоунхендж

У доисторических людей не было теодолитов и компасов, они использовали камни, столбы, древесину и веревки. И до сих пор никто не может быть уверен в назначении Стоунхенджа. Он мог быть гигантскими часами, календарем, храмом, местом погребения, своеобразной больницей или местом поклонения богам. Неизвестно, будет ли когда-нибудь точно разгадана тайна одного из древнейших памятников человечества.

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