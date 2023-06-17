США хотели остановить Землю в случае ядерного удара СССР: этот безумный план стал бы концом для человечества

В разгар холодной войны Соединенные Штаты Америки всерьез обсуждали идею остановки Земли в случае ядерного удара Советского Союза по территории США. Несмотря на то, что тогда авторы этого плана сочли его изобретательным, ученые предполагают, что это было бы катастрофой для человечества.

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О необычной оборонительной стратегии в своей книге рассказал стратегический аналитик корпорации RAND Дэниел Эллсберг, который в свое время видел разработанные США планы своими глазами. Воплощение этого плана в жизнь было бы гораздо страшнее ядерного удара.

Идея была в том, что как только радары Системы раннего предупреждения о баллистических ракетах зафиксировали бы вылет ракет с ядерными боеголовками с территории СССР, американцы бы запустили массив двигателей "Атлас", которые привели бы к тому, что вращение Земли на мгновение полностью бы остановилось.

По идее авторов плана, этого момента было бы достаточно, чтобы советские ракеты продолжили движение по инерции и не смогли поразить те цели, на которые были наведены. Считалось, что главной целью "советов" были бы так называемые американские ракетные поля в Северной и Южной Дакоте, Вайоминге, Монтане и Миссури.

Таким образом, как писал Эллсберг, наземные "силы возмездия" США были бы спасены, чтобы совершить ответную атаку (когда Земля восстановит нормальное вращение) на города и военные цели на территории Советского Союза.

Аналитик признает, что мало у кого в мире может существовать сознательное желание попасть под ядерный гриб, но идея американцев, по его убеждению, была бы еще хуже ядерного удара.

По его подсчетам, для того чтобы помешать вращению Земли, нужно было бы одновременно сжечь 2,6 х 1021 килограммов горючего, что "приблизительно в 500 раз превышает массу земной атмосферы".

Эллсберг отмечает, что даже если предположить, что кто-то был бы способен построить такое количество двигателей и запустить их одновременно, в атмосферу планеты были бы выброшены "невероятно горячие продукты сгорания", вес которых в сотни раз больше самой атмосферы.

"Итак, даже если ваши цели переживут ядерную войну, все будут сожжены выхлопными газами, которые распространятся по всей планете", – отмечает Эллсберг.

Но это, по словам аналитика, только начало. Поскольку Земля к моменту резкой остановки двигалась со скоростью 465 метров в секунду, все на ее поверхности сдвинулось бы с места именно с такой скоростью, продолжив движение по инерции. В результате вода, камни и другие обломки полетят на восток, разрывая все на своем пути и отправляя целую кучу обломков Земли и в атмосферу и космос.

Но не стоит забывать о земной гравитации, ведь все, что слетит с Земли в момент ее остановки, со временем упадет назад, поскольку не достигнет достаточной скорости, чтобы преодолеть тяготение планеты. Старший геолог и почетный геолог Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне Джеймс Зимбельман предположил, что такая бомбардировка планеты ее же обломками превратила бы поверхность Земли в расплавленный "океан горных пород".

Поэтому даже если бы план США по избежанию ядерного удара удалось выполнить, на то, чтобы отпраздновать этот момент у них было бы лишь несколько мгновений, вслед за которыми пришел бы настоящий хаос планетарного масштаба.

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