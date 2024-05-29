Среди могил кошек, собак и обезьян. На кладбище домашних животных в Египте нашли письма, написанные древнеримскими полководцами

Древнее кладбище домашних животных в Египте стало находкой для редкой римской истории. Наряду с тщательно построенными могилами для более 200 любимых кошек, собак и обезьян археологи нашли письма, написанные 1900 лет назад от руки стоявших неподалеку римских центурионов.

Могильник, датируемый первым и вторым веками, расположен в Беренике, порту на Красном море на юге Египта, построенном римским императором Тиберием. Осипинская команда впервые обнаружила кладбище в 2011 году, и с тех пор они медленно его раскапывали, пишет Smithsonian.

Среди захоронений кошек, собак и экзотических обезьян исследователи обнаружили керамику, римские монеты, а недавно и несколько писем, написанных на папирусе военными офицерами, командовавшими подразделениями римских легионов. Среди могил животных исследователи обнаружили бесчисленное количество остраконов – кусочков керамики с выгравированными надписями, – но папирусы – это первые бумажные тексты, найденные на месте.

Эти источники знаний о древних обитателях Беренике происходят из эпохи императора Нерона, жестокого римского правителя середины первого века. Во время его правления Береник был центром межконтинентальной торговли, через который протекали товары из Индии, Аравии и Восточной Африки. Порт был домом для региональных купцов, римских верхушек, отвечавших за торговлю, и, как историки давно подозревали, но никогда раньше не обосновывали, подразделение римской армии.

"Недавно найденная переписка содержит несколько имен предполагаемых римских центурионов: Хаосус, Луциний и Петроний. В одном письме Петроний спрашивает находящуюся в Беренике Луциния о ценах на некоторые эксклюзивные товары. Петроний пишет, что он посылает деньги через "дромедария", подразделение римских солдат, путешествующих на верблюдах, и говорит Луцинию обеспечить солдат телятиной и древками", – пишет Science in Poland.

Исследователи полагают, что древние римляне, вероятно, хранили папирусы в соседнем офисе, который позже был уничтожен, случайно распределив его содержимое по кладбищу домашних животных.

Письма являются последним доказательством развитой римской торговли, найденным на кладбище, согласно заявлению: скелеты нескольких погребенных обезьян, недавно идентифицированных как макаки, ​​происходящие из Индии, показывают, что римляне импортировали неутилитарных животных через океаны. Эти приматы, вместе с длинношерстными котами и миниатюрными собаками, были "элитными домашними животными", и многие были похоронены с игрушками, керамикой или другими животными-компаньонами.

"Трудно совместить образ командиров древнего иностранного легиона с такими животными, к которым "относились как к членам семьи", однако наши выводы однозначно показывают, что военная элита окружала себя элитными домашними животными и вела эксклюзивный образ жизни", – комментирует находку ученый Марта Осыпинска Институт археологии Вроцлавского университета.

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