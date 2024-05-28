Свисток смерти: эксперты определили самый страшный звук в мире. Видео

Специалисты недавно воспроизвели звук ацтекского свистка смерти, создав новую версию легендарного инструмента с помощью 3D-принтера. От воя волка до крика, от которого стынет кровь: существуют звуки, от которых кожей проходит мороз даже у самого смелого любителя фильмов ужасов.

Но эти жуткие звуки бледнеют по сравнению с одним звуком, который называют самым "страшным в мире". По словам экспертов, ацтекский свисток смерти является чем-то средним между жутким порывом свистящего ветра и "криком тысячи трупов", пишет MailOnline.

Этот звук использовали ацтеки во время церемоний жертвоприношений, чествуя бога ветра Эхекатля.

Эксперты создали свои новые свистки на основе дизайна оригинала в форме черепа, найденного вместе со скелетом в Мексике в конце 1990-х годов. Видео 3D-печатного свистка опубликовал Action Lab, образовательный YouTube-канал, посвященный проведению научных экспериментов. Итак, хватит ли вам смелости, чтобы послушать это?

"Это считали самым страшным звуком в мире. Верьте или нет, но это не крик человеческий. Звук, издающий предсмертный свисток, внушает страх в ваше сердце", – говорит ведущий Джеймс Дж. Оргилл.

Еще в 1999 году во время раскопок ацтекского храма в Мехико был найден оригинальный ацтекский свисток смерти, который скелет держал в руке.

"Археологи поначалу подумали, что это, пожалуй, какая-нибудь игрушка, но они не задумывались над этим. Только через 15 лет по какой-то причине ученый дул в отверстие в верхней части, и получился вот какой звук. Это было поразительное открытие, потому что это звучало как человеческий крик", – говорит Оргилл в видео.

Хотя точное назначение посмертного свистка утрачено в истории, существует несколько ведущих теорий. Некоторые эксперты считают, что ацтеки, вероятно, использовали этот звук, чтобы помочь душам людей следовать в загробную жизнь, когда их приносили в жертву. Возможно, оригинальный скелет был похоронен вместе с устройством в качестве защиты, чтобы отпугнуть злых духов, когда они покидают этот мир.

"Но свистки также могли использоваться воинами, чтобы "внушать страх в сердца врагов" в начале боя", – утверждает Оргилл.

По словам эксперта, свисток имитирует форму человеческой гортани. Когда пользователь дует в него, воздух делится на две части, создавая колебательные звуковые волны, циркулирующие вокруг большой камеры, прежде чем выйти из второго отверстия. Некоторые свистки имеют шарик внутри камеры, часто сделанный из пробки, который подпрыгивает и еще больше уродует звук.

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