Созданы 'умные' часы, которые полностью растворяются в воде: ученые объяснили идею

Ученые Тяньцзиньского университета в Китае разработали прототип "умных" часов, который способен растворятся в воде примерно за двое суток. Разобрать такой механизм не просто, но, считают специалисты, это крайне необходимо для экологической утилизации.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials&Interfaces. Ранее эти же специалисты создали совершенно новый растворимый в воде нанокомпозитный материал на основе цинка.

Сперва они думали, что его можно будет использовать во временных электронных схемах. Но в ходе научного эксперимента выяснилось, что он не обладает достаточной проводимостью для применения в потребительских устройствах.

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Пытаясь устранить этот недостаток, команда модифицировала нанокомпозит, добавив серебряные нанопроволоки, что сделало их электропроводящими. Затем эта смесь была нанесена трафаретной печатью на разлагаемый полимер – поливиниловый спирт. Так, цепи затвердевали в результате химических реакций, запускаемых каплями воды.

Совершенствуя свою разработку, ученые сформировали нанокомпозитные печатные платы и поместили их в корпуса из большего количества поливинилового спирта. Чтобы придать новому устройству лучшего дизайна, прототип дополнили датчиками для измерения количества шагов, частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови человека.

В ходе тестирования "умные" часы попали в нужную специалистам золотую середину: они спокойно выдерживают попадание на них пота, но при этом отлично поддаются действию воды.

После полного погружения устройства, его полимерная оболочка и цепи полностью растворились в течение 40 часов. На дне остались OLED-экран (с органическим светодиодом), его микроконтроллер, а также встроенные в схемы резисторы и конденсаторы.

Отмечается, что прототип такого устройства очень далек от привычных умных часов, которыми пользуются современные люди. Все же ученые предполагают, что они заложили основу для создания переходного устройства с сопоставимой производительностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Google заявила, что дополнит суперумными чипами смартфоны Pixel 6, в том числе и версии Pro. Речь идет о процессорах Tensor, которые будут выполнять различные функции, руководствуясь искусственным интеллектом и машинным обучением.