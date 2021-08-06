Google заявила о создании "суперумных" чипов для смартфонов: что ждет пользователей

Компания Google решила оснастить свои новые смартфоны Pixel 6, а также Pixel 6 Pro мощными процессорами Tensor. Их нарекли так называемыми суперумными чипами, которые будут справляться с функциями благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению.

Пользователям обещают "живые" фотографии и осуществление мгновенных переводов средств просто во время телефонного разговора. О разработке и панах говорится в официальном блоге Google.

По словам разработчиков, благодаря ИИ и машинному обучению, основанная на кристалле (SoC) система сможет улучшить работу функционала. Следовательно, увеличится его производительная мощность, а также появятся ранее недоступные и новые возможности.

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Какие преимущества обещают

Отмечается, что 5-нанометровый Tensor "возьмет на себя ответственность" за работу камеры – она будет обновлена и сможет производить качественные снимки в движении, в нее добавят функции Night Sight и HDR+, которые обеспечат высокое качество фотографий.

Еще одна фишка, как обещают разработчики, кроется в системе распознавания речи и, соответственно, языкового перевода в реальном времени: так люди смогут лучше понимать друг друга.

Издание New Atlas пишет, что благодаря Tensor модели смартфонов Pixel 6 смогут обрабатывать больше данных локально и отправлять их меньше в "облако". Процессор обеспечит высокий уровень безопасности и большую эффективность работы операционной системы Android 12, что в свою очередь увеличит скорость отклика и продлит время работы батареи.

Также предполагается, что чипсет Google Tensor построят с использованием 5-нанометрового производственного процесса, как и флагманский Qualcomm Snapdragon 888 или процессоры Samsung Exynos 1080/2100.

В TechCrunch назвали использование чипа собственного производства большим шагом для Google, отметив, что благодаря этому Pixel сможет выделиться среди других смартфонов.

Что касается самих Pixel 6, то помимо "суперумного" чипа их особенностью будет и обновленный дизайн. Смартфон оснастят выпуклой камерой с датчиками нового поколения, черной полосой выделяющуюся на корпусе. Базовая модель будет с двумя задними камерами, а улучшенная версия Pro получит еще и телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Полную информацию о технических характеристиках гаджетов пока официально не обнародовали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Google решили добавить в Android функцию по поиску других устройств этой же операционной мобильной системы. Сервис фактически станет аналогичным "Локатору" (Find My), что есть в iPhone.