Составлен топ самых агрессивных пород собак

Длинношерстную колли назвали самой агрессивной породой собак, а наиболее спокойной – лабрадор.

К такому выводу пришли финские ученые Хельсинкского университета, которые изучили около девяти тысяч домашних животных из более 20 пород, передает Nature.

Согласно результатам научной работы было установлено, что маленькие собаки более склонны к агрессии, чем их крупные собратья. При этом самки более агрессивны, чем самки, даже в независимости кастрации животного.

Также финны отметили, что опыт владельца пса и дрессировка животного имеют значение в проявлении озлобленности собаки.

Кроме того, было обнаружено, что собаки, которые часто проводят время в компании других псов, ведут себя менее агрессивно.

"Среди наших "добровольцев" мы заметили, что длинношерстные колли, пудели и цвергшнауцеры были самыми агрессивными. А золотистый ретривер и лабрадор, как и ожидалось, оказались наименее агрессивными породами", – рассказали исследователи.

Также ученые составили топ агрессивных пород собак, где на первых местах наиболее опасные:

Длинношерстная колли

Пудель

Цвергшнауцер

Немецкая овчарка

Испанская водяная собака

Лаготто-романьоло

Китайская хохлатая

Немецкий миттельшпиц

Котон-де-тулеар

Ирландский мягкошёрстный пшеничный терьер

Вельш-корги пемброк

Керн-терьер

Бордер-колли

Финский лаппхунд

Чихуахуа

Короткошерстный колли

Рассел-терьер

Стаффордширский бультерьер

Шелти

Лопарская оленегонная собака

Золотистый ретривер

Лабрадор

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