На отдаленном острове, где почти нет людей, обнаружили находку, испугавшую ученых

На одном из самых изолированных мест на Земле – острове Триндади, который находится на расстоянии более тысячи километров от побережья Бразилии, обнаружили тревожный признак человеческого влияния. Ученые нашли на вулканическом острове камни, образованные из пластикового мусора, плавающего в океане.

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Об этом говорится в исследовании геолога Фернанды Авелар Сантос, о котором рассказывает Phys. Ученая считает, что ее находка является прямым свидетельством того, что на Земле продолжается антропоцен – неформальная эпоха, во время которой активность человека стала играть важную роль в экосистеме Земли.

Сантос впервые наткнулась на пластиковые камни в 2019 году, когда занималась геологическими исследованиями на Триндади. Тогда она работала на территории заповедника, известного как Черепаший пляж – это самое большое в мире место размножения исчезающей зеленой черепахи. В ходе исследований она заметила большой выступ удивительных с виду сине-зеленых пород.

Образцы этих пород геолог забрала в свою лабораторию на континенте, где их проанализировали. Как оказалось, это был новый вид геологического образования, сочетающий материалы, используемые Землей для формирования горных пород на протяжении миллиардов лет, с новым ингредиентом – пластиковым мусором.

"Мы пришли к выводу, что человек сейчас действует как геологический агент, влияя на процессы, которые раньше были полностью естественны, например, на формирование горных пород", – сказала Сантос.

По ее словам, это вписывается в идею антропоцена, о которой ученые много говорят в наши дни.

"Этот вид камневидного пластика сохранится в геологической летописи и обозначит антропоцен", – считает ученая.

Она призналась, что находка ее встревожила и огорчила. Причиной этому является то, что изолированность острова Триндади превратила его в убежище для различных видов – морских птиц, водящейся только там рыбы, почти вымерших крабов и зеленой черепахи.

Кроме животных на острове проживает около 30 человек, которые являются членами маленькой военной базы и научно-исследовательского центра.

"Поэтому было еще ужаснее найти что-то подобное – и на одном из самых экологически важных пляжей", – призналась Сантос.

Геолог предполагает, что по мере того, как скалы будут разрушаться, они будут вымывать микропластик в окружающую среду и еще больше загрязнять окружающую среду.

Основным ингредиентом в камнях, обнаруженных Сантос, были остатки рыболовных сеток. По ее словам, океанские течения также принесли на остров большое количество бутылок, бытовых отходов и другого мусора со всего мира.

По ее словам, Триндади – "самое девственное место, которое я когда-либо видела".

"То, насколько он уязвим к мусору, загрязняющему наши океаны, показывает, насколько распространена эта проблема во всем мире", – резюмировала ученая.

В ходе своего исследования Сантос также обнаружила, что подобные камни, начиная с 2014 года, были найдены в Италии, Японии, Великобритании и на Гавайских островах. Но остров Триндади является самым отдаленным местом на планете, где они были найдены до сих пор.

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