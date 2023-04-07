Семь видов существ выживут после ядерного апокалипсиса: учёные назвали их

О ядерном взрыве часто говорят, как об апокалипсисе, после которого не выживет практически ничего. Однако расчеты учёных показывают, что некоторые существа все же в состоянии выдержать высокую радиацию. Плохие новости – млекопитающих среди них нет. Равно как и довольно крупных животных.

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Впрочем, издание Gismodo собрало семерку таких созданий. Вероятно, в случае ядерной войны именно они начнут всю эволюцию с начала.

Комары-звонцы

Как правило, существа, которые могут обходиться без воды, хорошо переносят и высокую радиацию. Это касается, в частности, комаров-звонцов вида Polypedilum vanderplanki, живущих в Нигерии и Уганде. В высушенном виде личинки этих созданий успешно выдерживают гамма-излучение, а затем, когда получают доступ к воде, возвращаются к жизни.

Нематоды

Эти двусторонне-симметричные первичноротые червеобразные беспозвоночные животные живут буквально повсюду, где это только возможно. Ученым известно более 24 видов нематод. Их относят к экстремофилам – организмам способным выживать в невыносимых условиях. Ученые с энтузиазмом изучают их возможности и уже установили, что высокие дозы радиации способны разве что вызвать у них определенные проблемы с репродуктивной системой.

Скорпионы

Известно, что скорпионы могут выживать после замораживания и хорошо переносят ультрафиолетовое облучение. А несколько видов скорпионов продемонстрировали еще и большую способность сопротивляться радиационному облучению. Особенно успешным в этом оказался толстохвостый скорпион, выдержавший облучение более чем в 50 000 рентген.

Тараканы

Живучесть тараканов в случае ядерного апокалипсиса сильно преувеличена популярной культурой. Однако исследования показали, что эти насекомые в лабораторных условиях могут выдерживать облучение силой от 64 до 94 грей. В то время как человека способны прикончить даже ничтожные 8 грей. Так что здесь тараканы точно будут успешнее нас.

Бактерия Deinococcus radiodurans

Вид бактерии-дейнококка даже название свое получил в честь собственной стойкости. В настоящее время Deinococcus radiodurans считается одним из самых радиорезистентных организмов в мире. На нее особого впечатления не произвела даже доза облучения в 15 000 грей. Исследователи отдельно указали, что это не просто ее не убило, но и спровоцировало интенсивное размножение и рост.

Тихоходка

Это микроскопическое животное вызывает у исследователей настоящий восторг, ведь не просто живет повсюду на Земле, но умеет выживать даже в открытом космосе. Как и комары-звонцы, эти создания оживают после высушивания, а вдобавок хорошо защищены от радиационного облучения. Более того, оказалось, что заимствованный у тихоходок белок может помочь человеческим клеткам противостоять рентгеновскому излучению.

Бактерия Thermococcus gammatolerans

Этот термококк удивил ученых не просто тем, что может выдерживать огромные дозы гамма-облучения, но и способен восстанавливать поврежденную этим собственную ДНК. Когда бактерию подвергли радиации в 30 000 грей, она продолжила размножаться. В то время как 50% всего живого на Земле вымрет, если получит за 30 дней 4,5 грея.

Как писал OBOZREVATEL, исследователи показали на карте, что будет с Москвой, если по ней ударить ядерной бомбой.

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