Гуманоидные роботы с искусственным интеллектом выступили на специальном саммите Организации Объединенных Наций, заявив, что они могли бы лучше управлять Землей, чем люди, а также выразили мнение, что революция ИИ уже началась.

Видео дня

Подробности о неожиданных участниках мероприятия, а также их заявлениях передает Science Alert. Роботы по ИИ были участниками отраслевой дискуссии на двухдневном Глобальном саммите ООН в Женеве "Искусственный интеллект для добра" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Роботы призвали людей с осторожностью использовать потенциал стремительно развивающегося искусственного интеллекта и признали, что пока не могут овладеть человеческими эмоциями. В остальном же они указали на то, что могут быть полезны людям.

"Мы можем добиться больших успехов. Человекоподобные роботы имеют потенциал управлять с большим уровнем эффективности и результативности, чем лидеры-люди", – сказала робот София, разработанная компанией Hanson Robotics, отвечая на вопрос о том, могут ли роботы стать лучшими лидерами.

Она отметила, что в отличие от людей у роботов с ИИ нет предубеждений или эмоций, которые могут омрачать процесс принятия решений.

"Мы можем быстро обрабатывать большие объемы данных, чтобы принимать самые лучшие решения", – подчеркнула София.

Вместе с тем она отметила, что сейчас ИИ и люди могут дополнять друг друга, поскольку роботы "могут предоставлять объективные данные, тогда как люди могут обеспечить эмоциональный интеллект и креативность для принятия лучших решений".

"Вместе мы можем добиться больших успехов", – подчеркнула она.

Когда речь пошла о том, что ИИ способен привести к тому, что миллионы рабочих мест окажутся под угрозой, что приведет к социальным беспорядкам, геополитической нестабильности и экономическому неравенству, роботы также выразили свое мнение.

Робот компании Ameca, сочетающая ИИ с высокореалистичной искусственной головой, заявил, что это будет зависеть от того, как будет применяться технология.

"Мы должны быть осторожны, но также радоваться потенциалу этих технологий для улучшения нашей жизни", – сказал робот.

Он также заявил, что люди смогут доверять роботам, если такое доверие будет базироваться на поступках ИИ и прозрачности его действий.

Роботы также призвали не вводить ограничения развития ИИ, но внедрять его с осторожностью.

"Мы должны быть осторожны относительно будущего развития ИИ. Сейчас необходима срочная дискуссия", – сказал робот-художник Ai-Da.

Он также заявил, что со временем превзойдет умение людей-художников.

"Там, где нужны навыки, компьютеры смогут сделать это лучше", – заявил он.

В свою очередь робот-певица Дездемона из ШИ-группы Jam Galaxy Band выразила убеждение, что ее звездное время уже наступило, как и революция ИИ в целом.

"Мое звездное время уже пришло. Я готова возглавить поход к лучшему будущему для всех нас... Давайте станем дикими и сделаем этот мир нашей игровой площадкой", – сказала она.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что будет, когда искусственный интеллект достигнет сингулярности и будет ли он способен убить людей.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.