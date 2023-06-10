Роботы почувствуют себя людьми: разработана кожа, которая способна самостоятельно заживлять раны

Человечество, вероятно, как никогда близко приблизилось к тому, чтобы не просто создавать роботов, а производить настоящих человекоподобных андроидов. В дополнение к искусственному интеллекту, который с каждым днем используется все больше и больше, ученые создали синтетическую электронную кожу, способную имитировать человеческую и даже заживлять. Между тем, ранее ученые успешно напечатали на 3D-принтере имплантат правого наружного уха.

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Как сообщает Fox News, самовосстанавливающуюся синтетическую электронную кожу изобрели Стэнфордский профессор Женан Бао и его команда изобрели. Такая кожа, как и человеческая, состоит из многих слоев, которые способны распознавать, выравниваться и друг с другом и функционировать во время заживления после ранения.

Ученые отмечают, что новая кожа имитирует настоящую, позволяя работам чувствовать себя как люди.

"Мы достигли того, что считаем первой демонстрацией многослойного тонкопленочного датчика, который автоматически перестраивается во время заживления", - сказал аспирант Стэнфордского университета и соавтор исследования Кристофер Б. Купер.

По его словам, такая синтетическая кожа мягкая и эластична и способна реагировать на тепловые, механические и электрические изменения. Она также будет способна распознавать давление и самостоятельно восстанавливаться.

"Если ее проколоть, порезать или разрезать, каждый слой будет заживать сам с собой, восстанавливая общую функцию, как настоящая кожа", - объяснил другой соавтор исследования Сэм Рут.

При нагревании до 70 градусов по Цельсию, кожа способна будет зажить всего за 24 часа. При комнатной температуре на тот же процесс уйдет около недели.

В мае 2020 года другими исследователями также была выпущена кожа для роботов, которая давала машинам чувство прикосновения.

По словам профессора факультета компьютерных наук Университета Мэриленда Джона Янниса Алоимоноса, такая искусственная кожа "позволяет работам воспринимать окружающую среду гораздо более подробно и чувствительно".

Он отметил, что такая кожа также улучшит работу роботов рядом с людьми, поскольку они смогут активно избегать несчастных случаев.

Не только кожа

Между тем, в феврале 2022 года женщина в штате Техас получила напечатанный на 3D-принтере имплантат правого наружного уха. Он был изготовлен из хрящевых клеток, взятых из ее левого уха, которые затем были размножены в миллиарды копий и, наконец, напечатаны на биопринтере GMPrint компании 3DBio Therapeutics.

Это был первый имплантат такого рода, но ряд лабораторий по всему миру также успешно печатали кожу, кости и мини-органы на 3D-принтере.

Поэтому не исключено, что в конце концов работы будут получать не только искусственную кожу, но и искусственные органы и, вероятно, даже кровь, чтобы сделать их максимально похожими на людей.

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