Рептилоиды, масоны и другие: ученые объяснили, почему люди верят в заговоры и отрицают здравый смысл

Люди, склонные верить в конспирологические теории о рептилоидах или масонах, правящих миром, на самом деле не имеют никаких психических расстройств. Вера в такие обычно абсурдные идеи обусловлена определенными личностными чертами и социальными мотивами.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Bulletin. Как установили исследователи, люди склонные к паранойе, те, кто скорее будет слушать собственную интуицию, чем научные аргументы, а также те, кто ставят себя выше других – основные фанаты теорий заговоров.

"Теоретики заговора не всегда простодушны, психически нездоровы – именно такой портрет обычно рисуется в массовой культуре", – пояснила ведущий автор исследования, докторант клинической психологии Университета Эмори (США) Шона Боуз.

Вместо этого, по ее словам, многие обращаются к теориям заговоров, чтобы удовлетворить "скрытые внутренние потребности и найти смысл в страданиях или ухудшении состояния здоровья".

Боуз добавила, что ранее исследование относительно того, почему люди склонны верить в теории заговоров в большинстве своем рассматривали отдельно личность человека и его мотивацию, поэтому в новом исследовании они с коллегами решили объединить эти факторы.

Для этого авторы новой работы проанализировали данные 170 исследований, в которых приняло участие более 158 000 человек, преимущественно из Соединенных Штатов, Великобритании и Польши. Как отмечает SciTechDaily, они сосредоточились на исследованиях, измеряющих мотивацию или личностные черты участников, связанные с конспирологическим мышлением.

Проанализировав данные, ученые пришли к выводу, что верить в теории заговоров людей заставляет потребность понимать и чувствовать себя в безопасности в своей среде. Также для таких людей важно чувство того, что сообщество, с которым они себя идентифицируют, выше других.

При этом у конспирологов нет желания контролировать реальность, хотя теории заговоров очень часто преследуют цель раскрыть тайную правду о мире и якобы ввести человека в круг избранных, знающих то, что недоступно большинству.

Вместо этого удалось установить, что социальные отношения выступают определенным мотиватором к тому, чтобы углубляться в конспирологию. Речь о том, что люди, испытывавшие социальные угрозы, были более склонны верить в конспирологические теории относительно конкретных событий, таких как теракты 11 сентября 2001 года, а не в абстрактную теорию о том, что у правительства есть зловещие планы относительно своих граждан.

Исследователи также обнаружили, что люди с определенными личностными чертами, в частности те, кто чувствует себя чужими в обществе и имеют высокий уровень паранойи, более склонны верить в теории заговора.

Те, кто твердо верил в теории заговора, также были более склонны к неуверенности, эмоциональной нестабильности, импульсивности, подозрительности, замкнутости, манипулятивности, эгоцентризму и эксцентричности.

Боуз отметила, что будущие исследования должны проводиться с осознанием того, что конспирологическое мышление является сложным, и что существуют важные и разнообразные переменные, которые следует изучить во взаимосвязи между конспирологическим мышлением, мотивацией и личностью, чтобы понять общую психологию, стоящую за конспирологической идеями.

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