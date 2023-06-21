Катастрофы 'Титаника' не было, а на дне моря – другой корабль: конспирологическая теория на грани здравого смысла

Возьмите любое историческое событие, о котором написано невероятное количество книг, основанных на фактах, зайдите в интернет и вы без проблем найдете здесь конспирологическую версию, которая расскажет, что на самом деле все было совсем не так. Но дело даже не в интернете, ведь желание найти скрытое даже там, где его нет, существует давно. Одна из таких конспирологических теорий, которая очень популярна в сети, рассказывает о том, что "Титаник" на самом деле не затонул в 1912 году.

Видео дня

Все подробности несколько сумасшедшей теории собрало издание Popular Mechanics. Приверженцы конспирологической версии считают, что все дело в крупных страховых выплатах.

"Титаник" затонул или нет?

Общеизвестно, что 15 апреля 1912 года "Титаник", в то время считавшийся чудом техники, затонул в ледяных водах Северной Атлантики, забрав с собой около 1500 пассажиров. Но приверженцы конспирологии верят в правдивость этой информации с одним исключением. Затонувший корабль на самом деле не был "Титаником".

Опираясь на достаточно ненадежные доказательства, конспирологи считают, что судоходная компания White Star Line подменила "Титаник" на другой, но очень похожий корабль – "Олимпик". Все ради того, чтобы провернуть страховую аферу, которая в конце концов пошла не совсем так, как задумывали в компании.

"Олимпик" и начало конспирологии

Британская компания White Star Line в начале 20 века оказалась на рынке, на котором уже существовали крупные и успешные игроки, поэтому компании нужно было что-то удивительное. Компания решила, что не способна конкурировать со скорость кораблей-конкурентов, но вполне может создать корабли класса "Олимп", поражающие своей роскошью.

Так были придуманы три корабля: "Олимпик", "Титаник" и "Британик".

Символом нового класса стал именно "Олимпик", введенный в эксплуатацию первым и получивший широкую рекламу. Но все пошло не по плану уже во время пятого рейса.

20 сентября 1911 года, проходя мимо военного корабля "Хоук", "Олимпик" совершил неожиданный поворот, который привел к столкновению, в результате которого серьезно пострадали оба корабля, а суд впоследствии признал White Star Line ответственной за инцидент.

Именно после этого столкновения начинает формироваться теория заговора. Как считают ее авторы, "Олимпик" для компании превратился в экономическую катастрофу, а проигранный суд не разрешал покрыть ремонт страховкой. А без ремонта корабль не могли вывести в море, чтобы он приносил деньги. Так что ситуация была несколько безвыходной.

Но у кого-то в White Star Line возникла хитрая идея. Поскольку компания как раз завершала обустройство "Титаника", его было решено переименовать в "Олимпик" и отправить в плавание для зарабатывания средств.

Побитый после столкновения "Олимпик" решили визуально подлатать и превратить в ... "Титаник". Всего лишь ради того, чтобы впоследствии сфальсифицировать морской инцидент, в результате которого корабль получил бы повреждение и затонул. А компания наконец получила бы страховые средства за него. Тем временем настоящий "Титаник" продолжал бы зарабатывать деньги для компании под именем "Олимпика".

Единственное, что помешало этому плану – айсберг, не слишком вовремя отправивший переполненный корабль с людьми на дно.

Среди доказательств в теории о замене "Титаника" – то, что к кораблю не допустили экспертов, которые должны были провести его публичный осмотр перед отплытием. Кроме того, корабли, которые в целом были близнецами, якобы отличались разным количеством иллюминаторов. И у "Титаника", отплывавшего из Саутгемптона, было якобы неправильное количество.

Приводятся и другие доводы в пользу того, что на дне океана лежит именно "Олимпик", но историки в них не верят.

Что не так с конспирологической теорией

Исследователи "Титаника" Стив Холл и Брюс Беверидж сразу же опровергают аргумент относительно иллюминаторов. Они отмечают, что оба корабля сначала имели 14 иллюминаторов, количество которых впоследствии было увеличено до 16.

Историк Марк Чирнсайд также считает, что история со страховым возмещением не выглядит очень вероятной, поскольку строительство "Титаника" обошлось в 7,5 млн. долларов, в то время как страховой платеж покрывал возмещение всего 5 миллионов. Поэтому сознательное решение о том, чтобы отправить корабль на дно выглядит по меньшей мере финансово невыгодным.

Он также отмечает, что внутри корабли не были идентичными, так что нельзя было просто изменить надпись на "Олимпике" и сделать вид, что это другой корабль. Тем более что обновленный ресторан и уникальное кафе на "Титанике" широко рекламировались в прессе.

Он также отмечает, что в 1911 году на двигателях "Олимпика" после почти года работы были установлены дополнительные стальные пластины, оставшиеся на месте во время проверок в 20-х и 30-х годах. На затонувшем же "Титанике" этих пластин не было.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о книге Джеймс В. Бенкрофта, в которой рассказывается об удивительных обстоятельствах вокруг трагедии с "Титаником", которые позволяют предположить, что корабль был обречен.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.