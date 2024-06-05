Астрофотограф зафиксировал Парад планет с Луной на одном фото

Парад планет 1 июня 2024 года астрофотограф Джош Дьюри наблюдал с вершины Крукс Пик (Англия), популярного и исторического выступления скалы в Мэндип Хиллз. Он смог зафиксировать Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун, Сатурн и Луну на одном снимке во время планетарного парада.

Широко разрекламированное июньское выравнивание планет, возможно, и не было таким исключительным зрелищем для невооруженного глаза, как некоторые считают, но все же позволило сделать несколько потрясающих фотографий. Джош Дьюри в аккаунте Instagram Josh Dury опубликовал соответствующие фотографии и рассказал, как ему удалось зафиксировать космические объекты.

Специалист рассказал, что на Земле можно было бы увидеть, как планеты выстроились в определенную линию. Каждая из них изменялась из-за своих относительных орбит. Утром небо было облачным, поэтому астрофотограф решил попытать счастья в субботу в утренние часы, когда прогнозировалось ясное небо.

Ему нужно было набрать определенную высоту, чтобы увидеть планеты, как только они поднимутся над горизонтом. Чтобы сделать эту фотографию из-за изменения уровня освещенности на восходе Солнца и огромных размеров объектов, была использована композиция из двух отдельных экспозиций, чтобы передать все события на этом изображении.

"Признаю, испытывал возможности оборудования, и мне пришлось тщательно контролировать экспозицию, надеясь захватить какой-то участок поверхности; при этом я внимательно следил за временем, когда увижу Юпитер", – объяснил он.

Дьюри смог создать это изображение, сделав несколько экспозиций и объединив их в одно изображение. Некоторые из планет в этом созвездии были достаточно близки к Солнцу на утреннем небе, а это значит, что для съемки каждой из них нужны были разные типы настроек камеры. Ему удалось запечатлеть Юпитер, Уран, Меркурий, Марс, Нептун и Сатурн, когда они выстроились в один ряд с серпом Луны.

В субботу утром, когда он сделал эту фотографию, был поражен, увидев Сатурн, Луну и Марс. Он пытался сделать отдельные экспозиции, чтобы зафиксировать меньшие планеты, а также Юпитер, Уран и Меркурий поближе к солнечным бликам; изображение комбинировано, чтобы отразить эту перспективу.

Дьюри, несмотря на это, сделал десятки фотографий ночного неба, говорит, что создание этого снимка стало прекрасной возможностью задуматься над местом человечества в космосе.

"Это просто удивительно – сделать шаг назад и оценить масштаб и перспективу нашего места во Вселенной", – сказал Дьюри Space.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как увидеть Парад планет и чем он опасен.

Только проверенная информация у нас в Telegram -канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!