Разгадана тайна самых мощных объектов во Вселенной, способных 'обескровливать' галактики

Самые яркие и мощные объекты во Вселенной, которые называются квазарами, воспламеняются в результате столкновения галактик. Именно так объясняется их мощное свечение, происхождение которого десятилетиями не могли разгадать ученые.

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Результаты исследования, проведенного под руководством ученых из Шеффилда и Хартфордшира, будут опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Квазары были впервые открыты 60 лет назад. Дальнейшие наблюдения показали, что они могут светить столь же ярко, как триллион звезд, занявших пространство, аналогичное по размерам нашей Солнечной системе.

В течение десятилетий после открытия такая их мощь очень интересовала ученых, но всегда ставила в тупик, поскольку объяснить ее они не могли.

Ответ был обнаружен, когда ученые наблюдали с помощью телескопа Исаака Ньютона в Ла-Пальме за структурами во внешних регионах галактик, являющихся домом для квазаров.

Большинство галактик имеют в своих центрах сверхмассивные черные дыры, а также содержат значительное количество газа, основная часть которого находиться вне досягаемости черных дыр.

Однако в тот момент, когда происходит столкновение между галактиками, весь галактический газ устремляется к черной дыре. Непосредственно перед тем, как газ будет поглощен, он высвобождает чрезвычайное количество энергии в виде излучения, что приводит к характерному блеску квазара.

Кроме того, что это очень яркое и мощное зрелище, оно также может быть и почти "смертоносным", поскольку может вытеснить за пределы галактики оставшийся газ. В результате такого события галактика может остаться неспособной к образованию новых звезд в течение миллиардов лет.

Сравнивая наблюдения 48 квазаров и их галактик с изображениями более 100 неквазарных галактик, исследователи пришли к выводу, что содержащие квазары галактики примерно втрое чаще взаимодействуют или сталкиваются с другими галактиками.

"Квазары – одно из самых экстремальных явлений во Вселенной, и то, что мы наблюдаем, вероятно, представляет будущее нашей галактики Млечный Путь, когда она столкнется с галактикой Андромеды примерно через пять миллиардов лет", – заявил профессор факультета физики и астрономии Шеффилдского университета Клайв Тадхантер.

Квазары важны для астрофизиков, поскольку благодаря своей яркости они выделяются на больших расстояниях и могут служить маяками к древнейшим эпохам в истории Вселенной.

"Квазары играют ключевую роль в нашем понимании истории Вселенной и, возможно, будущего Млечного Пути", – объяснил пост-докторский научный сотрудник Хартфордширского университета, доктор Джонни Пирс.

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