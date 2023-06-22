Расширение Вселенной назвали обманом зрения: озвучена новая противоречивая теория

Вселенная, вероятно, остается в стабильном состоянии и вообще не расширяется. В то же время признаки, указывающие на ее расширение, скорее всего, имеют совершенно иное объяснение.

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Об этом говорится в противоречивом исследовании, опубликованном в журнале Classical and Quantum Gravity. Его автором выступил профессор теоретической физики Женевского университета Лукас Ломбризер.

Как считается, признаком расширения Вселенной является космологическое красное смещение. Это явление возникает, когда объект находится очень далеко от наблюдателя и длина излучаемого им света растягивается до красного конца спектра. Чем дальше находится галактика, тем больше будет красное смещение.

Доказательством того, что вселенная до сих пор расширяется и даже ускоряется является так называемая космологическая постоянная или лямбда. Но, как отмечает LiveScience, этот показатель создает проблему для космологов, поскольку предсказания его значения, сделанные физикой элементарных частиц, отличаются от фактических наблюдений на 120 порядков. Поэтому лямбду называют "худшим предсказанием в истории физики".

Именно проблема с этой постоянная натолкнула Ломбризера на то, чтобы взглянуть на космос под другим углом.

За основу новой теории Ломбризер взял идею Альберта Эйнштейна о том, что Вселенная является плоской и статичной. А эффекты, указывающие на расширение, на самом деле являются признаком эволюции масс частиц, таких как протоны и электроны.

Его исследование показало, что космическая постоянная зависит от массы поля, так что когда частицы эволюционируют, это приводит к колебаниям в поле, влияющим на лямбду. Проведенные расчеты показали, что у отдаленных скоплений галактик происходит большее красное смешение, чем предполагают традиционные космологические модели. В свою очередь космологическая постоянная остается верной прогнозам модели.

"Я был удивлен, что проблема космологической постоянной просто исчезает в этом новом взгляде на космос", – сказал Ломбризер.

Ученый также озвучил решение проблемы природы темной материи. Ломбризер предположил, что колебания поля могут также вести себя как так называемое аксионное поле, где аксионы – это гипотетические частицы, которые могут быть темной материей.

Эти колебания, как предполагает ученый, могли бы покончить с темной энергией, гипотетической силой, ответственной за расширение Вселенной. В его модели при существовании Вселенной "темная энергия, в принципе, не нужна".

Постдокторский исследовательница колумбийского Университета ECCI Лус Анхела Гарсия заявила, что исследование Ломбризера поразило ее тем, что "дает необычный результат для многих проблем в космологии".

Однако она отмечает, что эта теоретическая модель содержит элементы, которые, вероятно, не могут быть проверены наблюдениями, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что Вселенная, как предполагают ученые, может просто испариться и полностью исчезнуть.

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