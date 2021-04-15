Раскрыт секрет прочности скелета летающих динозавров

Палеонтологи выяснили, что шеи древних птерозавров были дополнительно укреплены десятками костных трабекул – небольшие "спицы" диаметром около миллиметра, как оси у велосипеда.

Такая конструкция тела позволяла кетцалькоатлю и другим представителям семейства Azhdarchidae из рода Alanqa иметь тяжелую большую голову на относительно тонкой шее, передает iScience.

Группа британских палеонтологов во главе с Дэвидом Мартиллом исследовала окаменелые останки аджархиды из отложений Кем-Кем на границе Марокко и Алжира, датированные возрастом почти 100 миллионов лет.

Образец великолепно сохранился и ученые использовали рентгеновскую компьютерную томографию, чтобы детально реконструировать его внутреннюю 3D-структуру. Обнаружилось, что шея животного была буквально нашпигована десятками костных трабекул.

iScience

Палеонтологи определили, что такие кости расходились от позвоночника в разных направлениях, пересекаясь друг с другом. Компьютерная модель скелета показала, что 50 костей-трабекул в два раза увеличивали прочность шеи животного.

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