Розкрито секрет міцності скелета літаючих динозаврів

Палеонтологи з'ясували, що шиї древніх птерозаврів були додатково укріплені десятками кісткових трабекул – невеликі "спиці" діаметром близько міліметра, як осі у велосипеда.

Така конструкція тіла дозволяла кетцалькоатлю та іншим представникам сімейства Azhdarchidae з роду Alanqa мати важку велику голову на відносно тонкій шиї, передає iScience.

Група британських палеонтологів на чолі з Девідом Мартіллом досліджувала скам'янілі останки аджархіди з відкладень Кем-Кем на кордоні Марокко й Алжиру, датовані віком майже 100 мільйонів років.

Зразок чудово зберігся і вчені використовували рентгенівську комп'ютерну томографію, щоб детально реконструювати його внутрішню 3D-структуру. Виявилося, що шия тварини була буквально нашпигована десятками кісткових трабекул.

iScience

Палеонтологи визначили, що такі кістки розходилися від хребта в різних напрямках, перетинаючись один з одним. Комп'ютерна модель скелета показала, що 50 кісток-трабекул в два рази збільшували міцність шиї тварини.

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