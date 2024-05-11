Продолжалось всего одну 0,1 секунды: причудливое явление в космосе испугало ученых и после него все изменилось

В ноябре прошлого года орбитальный спутник INTEGRAL Европейского космического агентства зафиксировал огромный всплеск радиации. Явление длилось всего одну десятую секунды, но успело напугать ученое сообщество.

Астрономы во всем мире получили сигнал тревоги и начали оперативно реагировать. Результаты поисков источника излучения глубоко поразили их, пишет National Geographic.

Гамма-лучи – это очень яркие, энергичные струи космического происхождения, иногда попадающие на Землю. По свидетельству астрономов, они образуются в результате взаимодействия двух нейтронных звезд. Это очень плотные ядра мертвых светил, и их столкновения могут быть взрывоопасными. Они способны производить гамма-лучи и другое излучение, за которым следуют гравитационные волны.

"Если бы это была обычная гамма-вспышка, люди должны почувствовать последствия. Даже короткие гамма-всплески приводят к радиационному излучению, которое длится несколько часов или даже дней", - утверждает Сандро Мерегетти, исследователь из итальянского Института космической астрофизики в Милане.

Уникальные объекты и вспышки

Ученые не обнаружили радиации и выдвинули свою гипотезу. Источником взрыва должен быть магнетарь, разновидность нейтронной звезды высокой магнитной силы. Несмотря на то, что магнетарь имеет размер небольшого города, его масса примерно такая же, как масса Солнца.

Как и другие нейтронные звезды, магнетар образуется в результате коллапса небесных светил, гораздо больших по размеру. Но в то же время имеет гораздо более мощное магнитное поле, чем обычные нейтронные звезды – по причинам, которые до сих пор остаются загадкой для астрономов.

"Магнетары питаются за счет распада магнитного поля. А это высвобождает большое количество тепла (поэтому это горячие объекты), а также вызывает гигантские вспышки", - объясняет Мерегетти.

Этот процесс подобен происходящему на Солнце – когда его магнитные поля разрываются и образуют корональный выброс массы – вспышки энергии, которые могут вызвать полярные сияния здесь, на Земле.

Подобные выбросы нашего светила мощные – часто состоят из миллиардов тонн плазмы. Но явления на Солнце бледнеют по сравнению со вспышкой магнитного гиганта, которая за сотые доли секунды может излучать столько же энергии, сколько Солнце излучает в течение миллиона лет.

"Нейтронные звезды – это самая плотная материя во Вселенной, поэтому, если вы продолжаете добавлять массу, она в конце концов уничтожится до черной дыры, которая уже не является материей", – говорит Эрик Бернс, доцент кафедры астрофизики в Университете штата Луизиана.

"Эта чрезвычайная плотность позволяет этому объекту вмещать невероятно мощные магнитные поля. Если бы она не была столь плотной, магнитные поля просто разорвали бы звезду на части", – добавляет ученый.

Все это делает магнетары уникальными, а их гигантские взрывы очень редкими. По словам Мерегетти, гамма-вспышки фиксируются примерно раз в месяц, но за последние 50 лет было замечено лишь три огромные вспышки магнитаров из 100 миллиардов звезд в Млечном Пути.

Выявить их из-за пределов нашей галактики еще сложнее, поскольку нужно направить детектор в правильном направлении и уметь отличить их излучение от других источников гамма-взрывов.

Однако впервые Меренгетти и его коллегам это удалось.

Магнетарь как способ изучения звезд

В новой статье, опубликованной в журнале Nature, Мерегетти и его команда доказывают: произошедшее в конце 2023 года извержение – результат гигантской вспышки от магнетара, расположенной в галактике M82, которая находится на расстоянии 12 000 световых лет от нас.

Астрономов особенно взволновал факт, что явление произошло на M82. Ученые называют эту галактику "питомником" массивных звезд, встречающихся в 10 раз чаще, чем в Млечном Пути. Зари там живут быстро и ярко горят, что делает М82 особенно интересным объектом для изучения.

Открытие было случайным: спутник INTEGRAL как раз находился в непосредственной близости от M82, когда пришло гамма-излучение. Сам спутник должен вернуться в атмосферу Земли, а его замена пока не запланирована.

Мерегетти сказал, что галактике M82 уделят тщательное внимание – вдруг это поможет выявить больше гигантских вспышек. Это может помочь астрономам получить ценную информацию о физике интенсивных магнитных полей и жизненном цикле звезд.

"Звезды рождаются, живут, умирают, взрываются и создают другую звезду. Во Вселенной существует цикл, что-то вроде биологии, и магнетары являются одним из этих элементов в эволюционной структуре жизненного цикла звезд", – говорит он.

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