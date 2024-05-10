Привет из IV века. Учитель географии нашел в своем саду камень с загадочными пометками

Учитель географии по имени Грэм Старший убирал заросший сад у своего дома в Ковентри, когда наткнулся на камень с загадочными надрезами. Заинтригованный, он прислал фотографии местному археологу.

Грэм был ошеломлен, когда узнал, что отметки были сделаны более 1600 лет назад и что артефакт достоин музея, пишет The Guardian. Прямоугольная скала из песчаника была списана агамом – алфавитом, который использовался в раннем средневековье преимущественно для письма на ирландском языке.

До того, как ирландцы начали пользоваться рукописями из пергамента, они использовали систему листа агам, состоявшую из параллельных линий, расположенных группами в таких материалах, как камень. Редкие примеры таких камней дают представление об ирландском языке для использования латинского островного листа.

"Я просто расчищал клумбу от сорняков и камней, когда увидел эту вещь. Подумал, что это вряд ли царапины животного", – рассказывает 55-летний мужчина, нашедший камень.

Грэм проконсультировался с родственником-археологом. Тот посоветовал ему обратиться к программе "Переносные древности", поощряющей регистрацию археологических объектов, найденных представителями общественности.

Тереза Гилмор, археолог и сотрудник по связям с находками в Стаффордшире и Западном Мидленде, базирующаяся в Бирмингемском музее, признала, что это удивительная находка, повлияющая на ход истории.

Кэтрин Форсайт, профессор кельтологии в Университете Глазго, подтвердила, что это письмо агам, ранний стиль, который, вероятнее всего, датируется V-VI, или даже IV веком.

Камень длиной 11 см и весом 139 г имеет надписи на трех из четырех сторон.

Его предназначение непонятно. Ученые предполагают, что это мог быть портативный памятный предмет.

Гилмор объясняет надпись на нем: "Первая часть связана с именем человека, Маэл Дамкейл. Вторая часть менее определена. Мы не знаем, откуда происходит "S/Lass". Пожалуй, это местонахождение.

Камень будет выставлен в Художественной галерее и музее Герберта в Ковентри. Он будет представлен на выставке "Коллекционирование Ковентри", которая откроется 11 мая.

Ранее OBOZ.UA писал о двенадцатиграннике (додекаэдре) времен Римской империи, который случайно нашли археологи. Артефакт выглядел безупречно сохранным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!