Предвестники апокалипсиса? Раскрыта тайна кровавых водопадов Антарктиды

Так называемые кровавые водопады, которые были неожиданно открыты в Антарктиде в 1911 году, не являются чем-то паранормальным или предвестниками глобальной катастрофы. Как оказалось, специфический цвет воды имеет вполне естественное происхождение.

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Об этом говорится в исследовании материаловеда Кена Ливи из Университета Джона Хопкинса, которое опубликовано в журнале Astronomy and Space Science. Кровавые водопады были обнаружены во время британской экспедиции в Антарктиду в 1911 году Томасом Гриффитом Тейлором и после того им приписывали как разнообразное природное происхождение, так и связывали с апокалиптическими пророчествами.

И только сейчас, более 100 лет спустя, ученые поняли, как возникает это ужасающее зрелище. Для этого Ливи пришлось тщательно изучить образцы, полученные из ледника Тейлора в ноябре 2006 года и в середине и конце ноября 2018 года. На помощь ученому пришли мощные электронные микроскопы, которые поймали настоящего виновника с поличным.

"Как только я посмотрел на изображение под микроскопом, я заметил, что там были эти маленькие наносферы, богатые железом", – объяснил ученый.

По его словам, эти наносферы происходят от древних микробов и чрезвычайно крошечны, составляя сотую часть размера эритроцитов человека. Вместе с тем их очень много в талых водах ледника Тейлора.

Кроме железа, эти наносферы также содержат кремний, кальций, алюминий и натрий. Как объясняет Ливи, именно этот уникальный состав придает воде кровавый окрас, когда она выходит из ледника и контактирует с кислородом, солнечным светом и теплом.

Говоря о том, почему никто раньше не нашел эти наносферы, Ливи замечает, что ученые просто искали не то, что нужно.

Поскольку считалось, что красный цвет воды приобретается благодаря наличию какого-то минерала, то именно его и искали ученые. Но наносферы не имеют кристаллической структуры, которая делала бы их минералами, поэтому их и не могли обнаружить.

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