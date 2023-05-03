Вечная мерзлота Арктики может 'отравить' весь регион: чем грозит человечеству ее таяние

Таяние арктических ледников и вечной мерзлоты из-за глобального потепления может принести человечеству новую, ранее неожиданную проблему – загрязнение окружающей среды токсичными веществами. Речь идет об устойчивых к антибиотикам бактериях, вирусах и даже радиоактивных отходах.

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Как пишет издание Science News, об этом предупредили авторы первого всестороннего исследования по этой теме. Они опубликовали в журнале Nature Communications результаты своей работы, направленной на то, чтобы определить, где таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к выбросу промышленных загрязнителей.

По данным ученых, уже к концу текущего столетия потепление климата может привести к дестабилизации более чем на 2000 промышленных объектах, таких как шахты и трубопроводы, и поставить под угрозу более 5000 уже загрязненных территорий. Причем, по словам исследователя вечной мерзлоты Морица Лангера из Института Альфреда Вегенера в Потсдаме (Германия), это лишь верхушка айсберга.

Почему Арктика может быть опасна

Выбросы токсичных веществ из арктических регионов могут представлять опасность для рыб в местных водоемах. И, соответственно, плохо влиять на здоровье зависящих от них людей.

Вечной мерзлотой называют любую почву, отложения или горные породы, которые остаются замороженными в течение как минимум двух лет. Люди долгие десятилетия считали их стабильными и использовали эти земли для захоронения промышленных отходов, в частности радиоактивных.

По данным исследователей, из-за изменения климата Арктика сейчас нагревается почти в четыре раза быстрее, чем остальная планета, и к 2100 году в регионе может исчезнуть до 65% вечной мерзлоты. А это грозит высвободить спрятанные в ее недрах токсичные вещества.

Какими могут быть масштабы проблемы

Стремясь определить, где потепление может распространить промышленные загрязнители, Лангер и его коллеги сначала проанализировали диапазон вечной арктической мерзлоты и местонахождение промышленной инфраструктуры. Они обнаружили около 4500 объектов, включая нефтяные месторождения, шахты и заброшенные военные объекты в местах, где, вероятно, существует вечная мерзлота. Затем команда использовала данные о загрязнениях из Аляски и Канады — регионов с доступными сведениями — и обнаружила, что на январь 2021 года в этих двух регионах находилось около 3600 загрязненных мест. К ним относятся пустоши и места случайного выброса загрязняющих веществ.

При этом Лангер предполагает, что эти цифры могут быть занижены. Ведь многие случаи заражения, вероятно, остаются незадокументированными. В частности, не документируются вещества, которые выбрасываются в окружающую среду, что затрудняет понимание рисков.

В настоящее время исследователи обнаружили из имеющихся данных, что на Аляске дизельное топливо, бензин и связанные с ними продукты нефтехимии составляют около половины зарегистрированных загрязняющих веществ. Сообщалось также о свинце, мышьяке и ртути – веществах, токсичных для рыб, людей и других организмов.

Что может ждать Землю в будущем

Использовав данные о расположении промышленных площадок и о загрязнениях в Северной Америке, Лангер и его коллеги экстраполировали, где промышленное загрязнение и вечная мерзлота могут сосуществовать по всей Арктике. Выяснилось, что на сегодняшний день может существовать от 13 000 до 20 000 таких площадок.

Далее исследователи прибегли к компьютерному моделированию, чтобы исследовать влияние текущих и будущих уровней изменения климата. Оказалось, что на сегодняшний день существует деградация вечной мерзлоты примерно на 1000 известных промышленных объектов и 2200-4800 известных и предполагаемых загрязненных мест.

Когда ученые проанализировали относительно оптимистичный сценарий с умеренным потеплением до конца века на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, то установили, что эти цифры возрастут до более чем 2100 промышленных площадок и от 5600 до 10 000 загрязненных территорий. Если же рост температуры будет в пределах 4,3 градуса по Цельсию, то таяние, вероятно, коснется почти всех известных и прогнозируемых местоположений.

По мнению Лангера и коллег, их результаты могут быть весьма консервативными, поскольку проведенный анализ не учитывал, что инфраструктура сама по себе может нагреть почву. Сейчас никакие международные правила не обязывают предприятия в Арктике документировать вещества, которые они используют и хранят, или то, что с ними происходит. По словам Лангера, без этой информации будет сложно оценить растущий риск заражения и управлять им. Ученый планирует посетить старые нефтяные буровые установки в Канаде, чтобы изучить, как изменение вечной мерзлоты повлияло на содержание буровых растворов. Это должно помочь ученым понять, как промышленные загрязнители распространяются на ландшафт.

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