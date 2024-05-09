Загадка наконец раскрыта. Через 27 лет ученые выяснили, почему попугаи убивают и усыновляют птенцов друг друга

Попугаи могут убить детей своих сородичей или наоборот – ухаживать за ними, если те потеряли кормильца. Ученые наблюдали за птицами с 1988 по 2015 годы, чтобы выяснить причину такого загадочного поведения.

Ученые Калифорнийского и Техасского университетов (США) изучали поведение птиц в Южной Америке на примере вида воробьиный попугайчик. Результаты исследований обнародовали в PNAS.

Биологи находили в гнездах мертвых птенцов и сперва не могли понять, в чем дело. Но впоследствии увидели, что взрослые попугаи залетают в чужие гнезда, а когда вылетают – имеют следы крови на клювах.

В течение 27 лет биологи наблюдали за 2742 гнездами попугаев, которые сделали собственноручно из ПВХ-труб. В 256 гнездах попугаи убивали или ранили птенцов, а также уничтожали яйца. В большинстве случаев убийство совершала пара, потом присваивавшая себе гнездо.

"Не то чтобы попугаи были врожденными убийцами, но инстинкт размождения у животных достаточно мощный", – говорит Карл Берг, один из авторов статьи.

По словам ученых, это разъясняется борьбой за ресурс. Жесткое поведение взрослых попугаев особенно заметно в период роста популяции вида.

Если один из родителей малого попугая погиб, новый партнер овдовевшей птицы мог тоже убить малыша – но также и усыновить. "Альтруизм" некоторых существ ученые связывают с поведением, направленным на сохранение генофонда. При этом замечено также, что самцы, усыновившие чужих малышей, значительно раньше сами начинают размножаться с матерью "подопечных".

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