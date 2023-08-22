Пол человека можно определить по запаху рук: ученые показали, как это действует

Каждый человек имеет свой запах и за ним, даже не видя внешности, можно определить пол владельца. Ученые утверждают, что это можно сделать с помощью специального прибора для анализа белков.

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В исследовании, которое опубликовало PLOS ONE, участвовало 30 мужчин и 30 женщин. Для этого у них взяли образцы запаха из ладоней.

Команда ученых из Глобального центра судебной экспертизы и правосудия Международного университета Флориды проанализировала образцы запахов, применив разные статические методы, чтобы правильно определить пол человека.

Они брали мазки из ладоней с помощью ватно-марлевых тампонов через час или больше после того, как они в последний раз мыли руки. После тестирования образцов исследователи сравнили несколько статистических анализов, один из которых предусмотрел пол с точностью до 96,67%.

Человеческие руки имеют запах, состоящий из летких химических веществ (это элементы, которые могут испаряться). Маслянистые выделения из кожи могут оставлять следы на поверхностях вместе с отпечатками пальцев и частицами ДНК.

По словам ученых, такой метод в будущем можно будет использовать в судебно-медицинских исследованиях, если не хватит других биологических образцов. Но они предупреждают, что необходимо провести еще много исследований, чтобы усовершенствовать технологию.

Также был проведен эксперимент, где обнаружили, что хорошо обученные собаки способны распознать человека, который касался какого-либо предмета на месте преступления, по запаху.

"Даже в таких случаях, когда не найдены физические отпечатки пальцев или ДНК, доказательства по запаху человека могут быть восстановлены и использованы в качестве индивидуализирующего признака в расследовании", – говорят ученые.

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