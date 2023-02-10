Погибли сотни тысяч человек: какие землетрясения были самыми смертоносными за последние 25 лет

Страшное землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло 6 февраля, всколыхнуло планету катастрофическими масштабами разрушений. Согласно последней информации, общая численность погибших в Турции и Сирии на утро 10 февраля составляет более 20 тысяч человек.

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Бригады экстренной помощи все еще ищут выживших, в некоторых районах ведутся работы по сносу сильно поврежденных зданий. Издание Аp News собрало статистику самых масштабных землетрясений за последние 25 лет.

Летом 2022 года землетрясение всколыхнуло территорию Афганистана. Толчки достигали 6,1 баллов. В результате погибли более 1100 человек. Трагедия произошла после полуночи в 01:30 по местному времени, когда люди мирно спали в своих домах. Эпицентр находился в 44 км от юго-восточного города Хост.

14 августа 2021 года в 08:29 по местному времени подземные толчки произошли на Гаити. Более 2200 человек погибли в результате землетрясения мощностью 7,2 балла. Жители Ямайки тоже ощущали толчки. Катастрофа создала угрозу серьезным цунами.

Если на Гаити цунами, к счастью, не произошло, но в Индонезии 28 сентября 2018 года случиласт широкомасштабная трагедия. После землетрясения магнитудой 7,4-7,5 образовалась огромная волна, вызванная подземными толчками и подводным оползнем. Более 4300 человек погибли. Цунами достигали в высоту до 7 метров.

Непал пострадал от землетрясения 25 апреля 2015 года. Он унес жизни более 8800 человек.

Большое тохокусское землетрясение произошло 11 марта 2011 года убив более 18 400 человек. Его оценили в 9 баллов по шкале Рихтера. Катастрофа случилась в 14:46 по местному времени в регионе Тохоку, в Северо-Восточной Японии. Тихоокеанское побережье накрыло цунами высотой 10-12 метров. Последствия разрушения были ужасающими. 11 марта на Первой фукусимской атомной электростанции произошла авария.

12 января 2010 года Гаити также подверглось землетрясению. По оценкам правительства, число погибших достигло ошеломляющих 316 000 человек.

12 мая 2008 года землетрясение магнитудой 7,9 произошло в восточной части Сычуани в Китае, что привело к гибели более 87 500 человек.

27 мая 2006 года более 5700 человек погибли во время землетрясения магнитудой 6,3 на острове Ява, Индонезия.

8 октября 2005 года землетрясение магнитудой 7,6 унесло жизни более 80 000 человек в пакистанском регионе Кашмир.

Индонезия часто страдает от подземных толчков. 28 марта 2005 года землетрясение магнитудой 8,6 на севере Суматры в Индонезии унесло жизни около 1300 человек. За несколько месяцев до того, 26 декабря 2004 года землетрясение магнитудой 9,1 в Индонезии вызвало цунами в Индийском океане, убив около 230 000 человек. Это была ужасная катастрофа.

Землетрясение стало следствием смещения Индийской и Бирманской тектонических плит в Индийском океане.

Более 20 000 человек погибло впоследствии землетрясения в Иране, которое произошло 26 декабря 2003 года. Шкала Рихтера зафиксировала 6,6 баллов.

21 мая 2003 года более 2200 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Алжире.

Трагедия случилась 26 января 2001 года в Индии. Более 20 000 человек погибли впоследствии мощных подземных толчков.

Турция не впервые за последние 25 лет страдает от землетрясений. В середине августа 1999 года эпицентр толчков зафиксировали в турецком Измите. Тогда погибло более 18 000 человек.

30 мая 1998 года более 4000 человек погибли в результате толчка магнитудой 6,6, поразившего афганскую провинцию Бадахшан.

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