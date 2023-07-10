Под поверхностью Луны обнаружена радиоактивная плита, выделяющая тепло: что это такое

На обратной стороне Луны неподалеку от кратеров Комптона и Белковича обнаружена большая масса гранита, которая является радиоактивной и медленно выделяет тепло. Ученые считают, что эта находка подтверждает версию о том, что отвернутая от Земли сторона спутника когда-то имела активные вулканы.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature. Ученые предполагают, что гранитная формация, вероятно, образовалась в результате охлаждения магмы, питавшей огненные извержения лунных вулканов около 3,5 миллиардов лет назад.

Гранит не очень распространен за пределами Земли, поэтому ученые были несколько удивлены, когда обнаружили его на Луне. На нашей планете он обычно появляется глубоко под вулканами, где магма охлаждается и кристаллизуется. Фактически он является результат действия воды и тектоники плит, которые создают под поверхностью планеты большие участки расплавленной породы.

"Если у вас нет воды, то для образования гранита нужны экстремальные ситуации. Итак, вот эта система без воды и без тектоники плит – но у вас есть гранит. Была ли на Луне вода – по крайней мере, в этом месте? Или просто было очень жарко?" – сказал соруководитель исследования доктор Мэтт Сиглер из Института планетарных наук.

Находку на Луне удалось обнаружить благодаря комбинации данных китайских и американских лунных орбитальных аппаратов.

"С помощью прибора, работающего в микроволновом диапазоне (который длиннее инфракрасного) мы смогли составить карту температур под поверхностью Луны. Мы обнаружили, что один из вероятных вулканов, известный как Комптон-Белкович, абсолютно светился в микроволновом диапазоне", – заметил Сиглер.

Ученый пояснил, что полученные данные свидетельствуют о том, что это место является горячим и источник тепла не обязательно близок к поверхности.

"Единственный способ объяснить это – дополнительное тепло, поступающее откуда-то из глубин лунной коры. Следовательно, считающийся вулканом Комптон-Белкович также скрывает под собой большой источник тепла", – заявил он.

Согласно данным, богатый кремнием 20-километровый поверхностный участок вероятно является кальдерой – циркообразным углублением, образовавшимся вследствие обрушения вершины древнего вулкана. Температура там на 10°C выше, чем вокруг. Но причина этого тепла не горячая магма, поскольку вулкан последний раз извергался 3,5 миллиарда лет назад, а радиоактивные элементы, застрявшие в горных породах.

Сиглер пояснил, что исследователи считают, что тепловой поток "происходит от гранитного тела, богатого радиогенными элементами, расположенного под кальдерой".

Он также признался, что причину тепловой аномалии помогла разгадать его жена Рита Экономос, являющаяся геохимиком.

Наличие такой большой залежи гранита там, где его не ожидаешь, свидетельствует о том, что на Луне могут быть и другие участки, где можно найти гранит. Возможно, то же касается и других мест Солнечной системы.

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