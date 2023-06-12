На Луне может существовать жизнь: в NASA сделали сенсационное заявление

Несмотря на то, что спутник Земли – Луна может выглядеть огромным круглым камнем, лишенным любой жизни, в NASA считают, что все может быть не так однозначно. Существует вероятность того, что затененные лунные кратеры являются домом для микробной жизни.

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Об этом в комментарии Space заявил планетарный исследователь из Центра космических полетов им. Годдард NASA Прабал Саксен. Астронавты, которые должны приземлиться на поверхности Луны в конце 2025 года, могут оказаться там не первыми живыми организмами.

Саксен отметил, что последние исследования, изучавшие возможность существования микробной жизни на безвоздушных космических телах, подтверждают теорию о том, что "могут существовать потенциально подходящие для жизни ниши в относительно защищенных зонах".

Если говорить о Луне, то, по его словам, микробная жизнь могла найти убежище в постоянно затененных кратерах на южном полюсе Луны. Ни один человек никогда не ступал на южный полюс Луны, но ученые знают, что там есть лед в кратерах, который можно добывать для ракетного топлива.

Некоторые регионы этих кратеров постоянно находятся в тени, поэтому вредное солнечное излучение никогда не достигнет этих лунных карманов, которые могут быть безопасным убежищем для микробов.

Саксена, в частности, задается вопросом, могли ли зародившиеся на Земле формы жизни пережить "путешествие" туда. Этот вопрос очень актуален именно сейчас, поскольку NASA выбирает место вблизи южного полюса для высадки будущей миссии "Артемида-3". Сейчас существует 13 вариантов для места посадки на Луну.

Саксен и его команда недавно представили исследования о потенциальных местах посадки, а также призвали рассмотреть возможность того, что на Луне выжила микробная жизнь.

Источником микробов, как считают ученые, могли быть упавшие на поверхность Луны метеориты. Хотя эксперты отмечают, что нет никаких гарантий, что микробы выжили бы в таком путешествии на Луну.

Существует и другая возможность возникновения бактериальной формы жизни на спутнике Земли. Ее могли туда занести сами люди. Либо во время одной из пилотируемых миссий, либо тогда, когда в 2019 году авария посадочного модуля привела к высвобождению на поверхность Луны тихоходов – микроорганизмов, которые способны выжить почти в любых условиях, за что были названы самыми выносливыми существами на Земле.

Органический геохимик NASA Хизер Грэм предполагает, что наиболее вероятный вариант появления бактерий на Луне – именно человеческий след. Так что даже если астронавты обнаружат бактерии в лунной почве – они будут иметь земное происхождение.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что под поверхностью Земли обнаружили обломки древней планеты, которая "подарила" нам Луну.

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